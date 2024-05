MSI, di recente, ha svelato la sua ultima creazione nel settore delle schede madri per desktop. Parliamo della Z790 Project Zero Plus, un vero e proprio gioiello di tecnologia. Ciò che la rende particolarmente unica nel suo genere è l’integrazione del modulo di memoria DDR5 in formato CAMM2. Segnando così un passo avanti molto importante nell’evoluzione degli accessori di memoria per computer. Questa innovativa soluzione offre una serie di vantaggi. Tra cui dimensioni compatte e densità di memoria superiori rispetto alle memorie SO-DIMM tradizionali. L’approccio modulare adottato da MSI consente poi un’installazione flessibile. Con il modulo CAMM 2 fissato alla scheda madre tramite quattro viti, garantendo stabilità e affidabilità.

MSI, innovazione nel mondo delle memorie

Una delle caratteristiche più interessanti delle memorie CAMM2 riguarda le loro prestazioni in ambito di overclocking. MSI ha sottolineato il loro potenziale nel raggiungere frequenze elevate e latenze ridotte. Garantendo così un’esperienza di gioco e di elaborazione dei dati ancora più fluida e reattiva. Sorgono però legittime domande riguardo alla loro competitività rispetto alle tradizionali DDR5. I dubbi riguardano soprattutto la capacità di raffreddamento delle memorie CAMM2 e i costi associati a questa tecnologia. La loro adozione su larga scala potrebbe dipendere dall’evoluzione del mercato e dalla risoluzione di queste questioni.

La serie Project Zero Plus di MSI non si limita solo alla rivoluzionaria integrazione delle memorie CAMM2. Ma presenta anche un design innovativo per quanto riguarda la connettività. Le sue componenti sono progettate per ospitare la maggior parte dei connettori sul retro. Offrendo così una soluzione pulita e ordinata per i desktop di ultima generazione. Con l’annuncio ufficiale della Z790 Project ZeroPlus al Computex 2024, MSI ha posto così le basi per una nuova era nel mondo delle schede madri desktop. Con un’attenta combinazione di prestazioni di alto livello e design all’avanguardia. Resta da vedere come il mercato reagirà a questa innovazione. Ma soprattutto se le memorie CAMM2 diventeranno lo standard del futuro per i computer.