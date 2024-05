Anche quest’anno abbiamo avuto la proposta di fascia media del colosso americano di Mountain View; ebbene sì, Google Pixel 8a è qui, finalmente, dopo mesi e mesi di rumor e indiscrezioni. Arriva sul mercato per aggredire la concorrenza, peccato però che si scontri con il fratellone Pixel 8 e il suo relativo street price. Sì, perché Pixel 8a arriva a 549,00€ e spesso il flagship entry level della linea costa uguale. Bel problema. È vero che non si può confrontare il costo di listino con un prezzo del web, ma è anche vero che bisogna tenerne conto. Ad ogni modo, sono sicuro che presto o tardi vedremo il nuovo smartphone di BigG a costi inferiori ai 400€… e a quel punto sarà un best buy da prendere al volo.

Tolte queste considerazioni d’obbligo, come si comporta? Assolutamente bene, è equilibrato, fa ottime foto, ha un bel design, un pannello ampio e risoluto e poi è Google. Si sa, i Pixel sono sempre eccellenti e questo modello non fa eccezione.

Confezione

Analizziamo il contenuto della scatola: purtroppo troviamo solo il cavo USB Type-C e un adattatore per la porta USB Type-A. Ah, giusto, c’è il solito estrattore per la SIM fisica ma nessun caricatore in confezione anche se penso che a breve lo troveremo in omaggio con Amazon.

Design e materiali

Andiamo con ordine: il Google Pixel 8a è realizzato in alluminio, come sempre, ma la back cover non è in vetro. Abbatte i costi per l’azienda e quindi, per l’utente finale. È certificato contro gli schizzi d’acqua e polvere e il design è carino, veramente carino. Peccato che io lo trovi spesso e grosso, anche se il frame misura 8,9 mm e il peso complessivo è di 188 grammi. Non esagerato quindi, ma nella mia mano fa l’effetto padellino.

Scheda tecnica

C’è un processore Google Tensor G3, lo stesso chipset che ritroviamo in Google Pixel 8 e 8 pro. La connettività è completa con il modem 5G, il Wi-Fi 6e, il Bluetooth 5.3, il GPS, l’NFC e non solo. Presente poi la RAM LPDDR5X da 8 GB e lo storage da 128 GB; volendo si può anche scegliere l’iterazione con 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Batteria e consumi

Qui ci troviamo di fronte ad un prodotto che convince: la batteria regge e resiste anche all’uso più intenso. Brava Google. Troviamo una cella energetica da 4500 mAh che, dopo un po’ di cicli di assestamento, impara le nostre abitudini e dura tantissimo. Si ricarica a 18W via cavo o tramite la wireless charging (un miracolo, considerando la cover in plastica) a 7,5W.

Schermo

Il display del Pixel 8a è un pannello Actua OLED da 6,1 pollici, super resistente, con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. La luminosità di picco arriva a 2000 nit. Tutto perfetto, ma le cornici sono troppo spesse, a mio avviso.

Software

Inutile parlare male del software di Google: Android 14 (con sette anni di update dichiarati) è una gioia. Parliamo di un telefono che verrà supportato nel tempo. La UI è minimal come piace a me (adoro la skin di Google) e c’è l’intelligenza artificiale: pensiamo alla funzione “Cerchia e cerca”, possiamo generare sfondi su nostro input, c’è la trascrizione delle note vocali, la gomma magica in foto o per l’audio e molto altro ancora.

Comparto fotografico

Qui devo essere generoso: Google mi piace, c’è poco da dire. Le foto e video dei Pixel reggono bene il confronto con i contenuti ottenuti da iPhone per via di una pasta d’immagine pulita e corposa. La main camera è una lente da 64 Megapixel con apertura f/1.9, coadiuvata da un’ultrawide da 13 Mega con apertura f/2.2 ma con un campo visivo di oltre 96 gradi. Non c’è un tele ma poco importa; non è presente neanche su ammiraglie di altri brand (Apple, per dirne una). Mi ha convinto tutto, ma vi lascio al video per le considerazioni complessive.

Conclusione:

Google Pixel 8a convince su tutta la linea; funziona bene, è bello, fa belle foto, ottimi video, è veloce, è ricco di features AI e costa… bhè qui non posso essere gentile. Il prezzo di 549€ è, a mio avviso alto, anche se ci sono i Trade-in di Google per permutare un vecchio terminale o per avere sconti sul Google Store. Secondo me il suo prezzo dovrebbe essere intorno ai 440/399€, anche perché sente troppo il peso del fratellone Pixel 8 che costa uguale, oramai. Per me è promosso a pieni voti e batte la concorrenza, ma vi consiglio di attender lo street price e qualche sconto correlato.