Creality è il brand di riferimento quando si parla di incisori laser, ovvero dispositivi che permettono di creare oggettistiche di vario genere di elevata qualità, senza doversi affidare ad esperti o professionisti. Qualche mese fa l’azienda ha messo sul mercato Creality Falcon2 Pro, un incisore di ultima generazione che porta con sé incredibili migliorie nell’esperienza alla portata di ogni singolo utente, a partire ad esempio da un’area di lavoro più ampia, passando per la camera posizionata sul braccio che permette un migliore allineamento, oppure tutte le misure di sicurezza prese direttamente dal produttore per garantire il semplice utilizzo ad ogni singolo utente. Scopriamolo assieme nella nostra recensione completa.

Design e Sicurezza

La semplicità di utilizzo, e la grande sicurezza nell’uso quotidiano, li ritroviamo prima di tutto nella confezione di vendita, infatti Creality giustamente invia il prodotto praticamente già montato, mancano solamente piccoli ritocchi, a cui può effettivamente adempiere l’utente, come le coperture superiori, oppure i piedi di appoggio, in pochissimi minuti (e senza necessariamente disporre di conoscenze specifiche). Un aspetto da tenere assolutamente bene a mente, considerando che molti novizi del settore potrebbero ritrovarsi a voler acquistare un incisore laser, senza avere la benché minima idea del suo funzionamento e montaggio.

Tra le varie cose che si possono trovare in confezione è bene notare la presenza di una pompa dell’aria, il cui compito è appunto quello di raffreddare il laser, ma anche due laser differenti tra cui poter scegliere, oltre al regolatore in altezza. La sicurezza, lo ricorda la stessa Creality, deve essere sempre posta al primo posto, per questo motivo sono stati integrati due coperture di colore rosso, che possono essere aperte/spostate dall’utente finale, per proteggere la vista dell’utilizzatore (quando vengono aperte, qualsiasi operazione viene effettivamente stoppata). Nella parte anteriore, esattamente a fianco del cursore/selettore, è possibile trovare una serie di led di stato con luci di avvertimento che certificano l’effettivo lavoro da parte della macchina, impedendo così che inavvertitamente l’utente ci metta le mani.

Sempre per quanto riguarda la sicurezza, nel Creality Falcon2 Pro troviamo una triplo sistema di monitoraggio, con le cinque principali sicurezze garantite, tra cui fiamme e sporco, e conseguente stop automatico della lavorazione. Ad esempio, se durante l’incisione il sistema dovesse rilevare una fiamma, verrebbe attivata una luce rossa di avvertimento con interruzione immediata di ogni attività. La scelta di fornire una copertura completamente trasparente, serve più che altro per permettere al consumatore di osservare da vicino l’intero processo, anche da ogni angolazione, senza dover indossare fastidiosi occhiali di protezione (la superficie curva non crea nemmeno giochi di luce o riflessi particolari).

Specifiche e prestazioni

All’interno del braccio passante superiore è stata integrata una camera per il perfetto allineamento, ed il corretto posizionamento sulla superficie stessa; il design curvo ha indubbiamente permesso di incrementare l’ampiezza della camera interna, che può raggiungere un’altezza massima di 265 millimetri, ed una larghezza di 570 millimetri. Nel momento in cui, tramite l’applicazione dedicata, l’utente va a realizzare la propria bozza, Creality Falcon2 Pro si mette in moto per creare una anteprima in tempo reale, ancora prima della stampa vera e propria, cosicché l’utente possa già toccare con mano il risultato finale.

Il prodotto è compatibile con i moduli laser classe 1 (FDA) da 40W e 22W (con potenza massima di 240W), con un “bonus” di 1,6W per quanto riguarda il modulo da 40W, il tutto solamente per riuscire ad incidere con maggiore precisione e dettagli. L’area di lavoro è stata incrementata rispetto al passato, riuscendo a raggiungere 400 x 415 millimetri, riuscendo così a liberarsi da vincoli di alcun tempo, avere più spazio a disposizione per la propria creatività, e godere del perfetto posizionamento.

Le ridotte dimensioni, difatti raggiunge solamente 664 x 570 x 328,4 millimetri con un peso di 18,04kg, del prodotto lo rendono perfetto per il posizionamento in stanze o studi non troppo capienti, oppure può anche venire posizionato dall’utente all’interno di un armadio, così da risultare subito accessibile in caso di necessità. Tutti i detriti vengono immagazzinati all’interno del cassetto metallico posto nella parte bassa del dispositivo, una volta terminata la lavorazione, basterà estrarlo (semplicemente tirandolo) per poi versare il contenuto nella spazzatura. E’ bene notare le differenti prestazioni in relazione al laser utilizzato, poiché con il 40W sarà possibile tagliare legno acrilico da 15 millimetri, acciaio inossidabile da 0,1mm o legno di ciliegio da 18mm; optando per il 22W, invece, l’acciaio inossidabile sarà massimo da 0,04mm, il legno di ciliegio da 10 millimetri e l’acrilico da 8 millimetri. Il 22W ha comunque un punto laser di ridotte dimensioni (0,08×0,1 millimetri), contro i 0,08×0,12 millimetri del fratello maggiore, differenze minime ma che portano alla giusta considerazione con il 22W sarà possibile andare a realizzare dettagli molto più precisi e fini. Differenze da sapere e conoscere soprattutto per proporre una scelta consapevole che dovrà essere direttamente proporzionale alla tipologia di risultati che si vogliono ottenere, o comunque ai materiali che si intende lavorare nel corso delle successive settimane e mesi di utilizzo effettivo del prodotto.

Esistono svariate modalità di utilizzo, quando in automatico, l’incisore resta in una sorta di standby, fino a quando non riceve l’input diretto da parte del dispositivo collegato. Nella creazione delle proprie opere d’arte l’aria è fondamentale, questa può essere regolata manualmente dal consumatore, oppure è possibile affidarsi alla gestione automatica, che innalza l’emissione durante il taglio, riducendola al minimo con l’incisione vera e propria. Ciò che rende Creality Falcon2 Pro assolutamente unico nel suo genere, è anche la piena compatibilità con i principali sistemi operativi in commercio, come MacOS e Windows, a cui si aggiunge la possibilità di utilizzare la maggior parte dei software disponibili, quali possono essere Lightburn, LaserGRBL e similari.

La connettività si concentra quasi esclusivamente sulla parte destra della macchina, dove trova posto lo slot per la microSD, ad esempio per caricare direttamente i propri progetti (devono necessariamente essere in formato compatibile), ma anche una porta USB-C per il collegamento diretto di PC desktop o notebook. Gli utenti possono eventualmente acquistare accessori, come il Creality Rotary Kit Pro, per incidere marchi o decorazioni su oggetti circolari, ad esempio tazze o palle da baseball, oppure il sistema di purificazione dell’aria, con scarico del fumo, adatto più che altro per l’utilizzo in spazi chiusi, e la sua capacità di filtrare in modo efficace sia il fumo che la polvere (ancora meglio se abbinato con purificatori d’aria opzionali).

Creality Falcon2 Pro – conclusioni e prezzo

In conclusione Creality Falcon2 Pro è l’incisore laser che ci sentiamo di consigliare ad occhi chiusi a tutti gli utenti, un prodotto assolutamente completo, capace di mettere a disposizione il meglio del meglio ad un prezzo complessivamente accessibile per la maggior parte di noi. I suoi punti di forza partono da una area di lavoro sufficientemente ampia, infatti i 400 x 415 millimetri, sono ideali per la realizzazione di una lunga serie di lavori di qualità, il tutto condito con meccanismi di sicurezza che rendono l’esperienza sempre sicura al punto giusto, e perfettamente adatta anche agli utenti non esperti di dispositivi dello stesso tipo. La presenza della camera sul braccio garantisce un perfetto allineamento laser, con la possibilità di andare così a realizzare prodotti con una maggiore precisione ed affidabilità, anche grazie al sistema Air Assist direttamente integrato. In ultimo non possiamo che elogiare la presenza di moduli laser differenti, inseriti all’interno della medesima confezione, per permettere al consumatore di rendere la macchina decisamente più versatile di tanti altri prodotti attualmente in commercio, oppure il design visivo a 360 gradi e le relative ridotte dimensioni, che ne permettono il posizionamento ad esempio in un armadio.

Creality Falcon2 Pro può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale, in particolare lo shop dedicato all’Unione Europea. Tale peculiarità garantisce sin da subito la certezza di non dover pagare dazi doganali di alcun tipo, poichè a tutti gli effetti la merce viene spedita dall’interno dell’UE, con consegne estremamente rapide (basteranno al massimo 10 giorni dall’effettivo pagamento). Il costo di spedizione è completamente azzerato, al superamento della soglia minima di 99 euro, a prescindere dalla merce che si è andato ad acquistare, l’utente potrà godere della consegna a costo zero presso il proprio domicilio. Il metodo di pagamento accettato comprende PayPal, con possibilità di rateizzare la cifra anche in 3 rate senza interessi (o pagare direttamente con Klarna), e la possibilità di godere del rimborso entro 14 giorni dalla ricezione della merce presso il proprio domicilio.

Il prezzo di vendita, per la versione descritta nella nostra recensione con modulo da 40W (con la quale riceverete gratis anche il modulo da 1,6W), è di 2051 euro (anche se spesso viene scontata con particolari promozioni che permettono di godere di un risparmio non da poco). Nel caso in cui, al contrario, si volesse la versione con il solo modulo laser da 22W, allora la spesa scenderebbe a 1403 euro di listino. A prescindere dalla variante scelta, sul sito ufficiale si possono trovare tantissimi accessori da aggiungere all’acquisto: Rotary Kit Pro per le superfici curve a 199 euro, il banco da lavoro a nido d’ape a 99 euro, fogli di compensato di tiglio a 25,99 euro, oppure fogli acrilici trasparenti a tre colori a 29 euro (gli ultimi due hanno anche dimensioni differenti).