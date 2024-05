Amazon Made in Italy Days, 7 giorni di offerte sui prodotti italiani

Non è bastato il successo degli scorsi anni: Amazon ha deciso di portare di nuovo ai suoi utenti un evento molto speciale. Sono tornati ufficialmente i tanto attesi Made in Italy Days, giorni in cui il colosso offrirà una vetrina con offerte speciali riguardanti i prodotti italiani.

L’iniziativa andrà avanti fino al prossimo 2 giugno, giorno in cui cade ufficialmente la Festa della Repubblica Italiana. Di certo le offerte protagonista sono quelle del mercato italiano tutte disponibili su Amazon.it. Questa iniziativa è nata nel 2015 con un solo obiettivo, ovvero quello di riuscire a valorizzare l’attività delle PMI italiane ma non solo in Italia, anche all’estero. Oggi la vetrina Made in Italy è ufficialmente disponibile nei negozi online di Amazon e in ben 11 Paesi del mondo. Oltre a Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Paesi Bassi. Il tutto con un totale che va oltre i 2 milioni di prodotti. Il tutto è frutto del lavoro di eccellenza di più di 5.500 aziende italiane che vendono ad oggi all’estero.

Amazon Made in Italy Days 2024: una festa di prodotti italiani in sconto

“Siamo felici di poter celebrare ogni giorno la tradizione artigianale italiana offrendo a tutti i clienti nel mondo l’opportunità di conoscerla e apprezzarla grazie alla vetrina Made in Italy disponibile su Amazon.it. La valorizzazione delle eccellenze locali è per

Amazon un elemento fondamentale per lo sviluppo e l’internazionalizzazione dell’imprenditoria italiana, e questa vetrina può rappresentare un utile strumento a disposizione delle PMI italiane che scelgono di vendere i loro prodotti su Amazon.it”, questo è quanto afferma Ilaria Zanelotti, Direttore dei Servizi per i partner di vendita per Amazon.it.

Nella vetrina che Amazon.it ha allestito per l’iniziativa Made in Italy, ci sono tantissimi prodotti di aziende di successo tra cui spiccano IllyCaffè, Kippy, Marbec, KalaMitica e molti altri. Questa è la selezione completa di prodotti per categorie:

1. Kit per rinvasare le orchidee di Kalapanta

2. Crema BioBotulin 24h Botox Effect di Argan Milano Bio Cosmetics

3. Vaso ornamentale in ceramica di Caltagirone decorato a mano di CEAR Ceramiche

4. Orecchini in oro giallo con coccinella di Forme di Lucchetta

5. Panca Yoga e Fitness di Meanswood

6. Tavolino da salotto Emma in rovere rustico di Mobili Fiver

7. Olio Extravergine al tartufo bianco Olifò spremuto a freddo di Oleificio Mallia

8. Crema al peperoncino tipico calabrese di Moretti Food

9. Svuotatasche Albero della Vita in vetro di Murano e oro di Sospiri Venezia

10. Giacca da uomo in pelle 100% Made in Italy di D’Arienzo