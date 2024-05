L’attesa per la nuova gener un’azione dello speaker wireless Beats Pill è giunta al culmine con l’ottenimento di una certificazione NCC per il mercato taiwanese. Si tratta di un evento meno esposto mediaticamente rispetto agli avvistamenti sui canali social. Ma costituisce comunque un chiaro segno del prossimo arrivo sul mercato di un prodotto da tempo atteso. Contraddistinto dal codice A321, il dispositivo sta ora affrontando gli ultimi passaggi burocratici propedeutici al lancio ufficiale. Anche se non sono state rilasciate comunicazioni ufficiali è possibile vedere alcune immagini depositate nel database NCC da parte del marchio Apple, che detiene Beats. Esse infatti offrono già uno sguardo anticipato dello stile del nuovo speaker.

Beats Pill, completamente ridisegnate, ecco le prime indiscrezioni

Il design della nuova generazione di Beats Pill sembra mantenere la sua iconica forma a pillola, ma con alcune interessanti novità. Frontalmente, il dispositivo appare pulito e minimalista, con la sola griglia dell’altoparlante. Mentre i controlli sono posizionati strategicamente nella parte superiore per una facile accessibilità. Un dettaglio che non passa inosservato è la presenza della porta USB-C per la ricarica sul lato posteriore. Segno di un aggiornamento tecnologico rispetto alla precedente versione. In più, sul lato sinistro è presente un foro che consente di assicurare lo speaker ad un cordino. Rendendolo più pratico da trasportare e utilizzare in movimento. Confermando ulteriormente l’impegno per l’innovazione, la certificazione rivela che nella confezione del Beats Pill sarà incluso un cavo da USB-C a USB-C. Garantendo un’esperienza completa e pronta all’uso per gli utenti.

Ma le anticipazioni in nostro possesso non si limitano solo a questo. Ma coinvolgono anche la serie di colori disponibili al lancio. Secondo le righe di codice rinvenute nei file di iOS 17.5 Release Candidate, saranno tre le opzioni di colore tra cui gli acquirenti potranno scegliere. Ovvero nero, oro e rosso. Questa varietà permetterà agli utenti di esprimere la propria personalità e stile. Con la scelta di colori eleganti e accattivanti, Beats si prepara a soddisfare le esigenze di un vasto pubblico di consumatori attenti all’estetica e alla qualità del suono.