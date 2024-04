Tutti di certo ricorderanno quello che è accaduto pochi giorni fa, con alcune evidenze provenienti dall’estero in merito ad una linea verde comparsa sugli smartphone Galaxy. Più in particolare a presentare la problematica sarebbero stati dei Galaxy S21, o almeno all’inizio era così. Dopo poco tempo ci sono state tantissime testimonianze che hanno riguardato più modelli specifici, tra cui ci sono: Galaxy M21, Galaxy A73, Galaxy M52, Galaxy S21 anche FE, la serie Galaxy S22. Qualcuno avrebbe parlato anche del Galaxy Z Flip 3.

Il difetto dunque sembra lo stesso: una linea verde compare improvvisamente sul display per non andare più via. Come segnalano gli utenti che purtroppo hanno riscontrato il problema, questo ci sarebbe manifestato dopo un aggiornamento. In seguito all’istallazione della nuova One UI 6.0, quello contenente l’aggiornamento di sicurezza di aprile 2024, sugli schermi degli smartphone citati più in alto sarebbe comparsa la linea. Finalmente Samsung si sarebbe resa conto del problema e starebbe cominciando a provvedere.

Samsung sostituisce il display in garanzia agli utenti che hanno manifestato il problema

La problematica emersa dopo l’ultimo aggiornamento sarebbe stata documentata con uno stratagemma atto a dimostrare il tutto. Alcuni utenti infatti hanno registrato con un altro smartphone l’intero procedimento di aggiornamento del proprio Samsung. È stato così possibile riscontrare tramite i centri di assistenza come il danno danno sia stato causato dall’update e non da urti e cadute.

Il malfunzionamento si riscontra su alcuni pannelli OLED, peraltro i componenti più costosi sui prodotti. Al momento Samsung avrebbe annunciato un nuovo programma di sostituzione gratuita del display per alcuni dei Galaxy interessati. In Italia non ci sono state evidenze di questa problematica, con la maggior parte delle evidenze che è arrivata dal mercato indiano.

Ad oggi nessuno è ancora in grado di spiegare come sia possibile che tutto ciò accada dopo un semplice update del software.