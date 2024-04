BYD, azienda cinese leader nel settore della produzione di veicoli elettrici, ha presentato in questi giorni in Italia in anteprima, in un evento esclusivo a cui abbiamo partecipato nello showrom Autotorino di Milano, sito in Piazza Duomo, la nuova BYD Seal U.

Una vettura con design sofisticato e prestazioni al top della categoria, che va ad inserirsi nel mondo dell’elettrico con due allestimenti: Comfort (con batteria da 71,8kWh) e Design (con batteria da 87kWh), e prezzi che partiranno da 42’890 euro. L’esperienza di guida offerta al consumatore è eccezionale, l’accelerazione da 0 a 100km/h è di soli 3,8 secondi, con una autonomia che dovrebbe comunque riuscire a raggiungere fino a 700km con una sola carica.

BYD Seal U è stata progettata seguendo la filosofia Ocean Aesthetitcs, caratterizzata da un frontale a forma di X con design arrotondato e curvilineo. I fari sono a forma di U, inserendosi alla perfezione nel cofano, pronti a creare una identità suggestiva e distintiva della serie. Sui lati è presente una cintura superiore che va ad estendersi fino alle luci posteriori, impreziosita dai cerchi in lega da 19 pollici (con razze nere lucidate); il tutto è completato da un posteriore che completa la rotondità frontale, portando con sé un’estetica proporzionata. I dettagli neri e argento del paraurti, con fanale posteriore che ricorda una goccia d’acqua, riprendono il motto della serie.

BYD Seal U: prezzi

Gli interni sono caratterizzati da spazi molto ampi, con comfort di livello superiore, ed una serie di funzionalità tecnologiche molto avanzate, tra cui troviamo anche sistemi di assistenza alla guida e interfaccia utente intuitiva (controllabile dal display centrale da 15,6 pollici di diagonale). BYD Seal U è preordinabile in Italia con un prezzo chiavi in mano di 42’890 euro per la versione Comfort, oppure 45’890 euro per la variante Design. Entrambe le cifre sono maggiorate di 1000 euro, nell’eventualità in cui l’utente dovesse scegliere il colore Emperor Red.