La TRUFFA di maggio 2024 porta via soldi e dati

Dopo tante situazioni al limite, ecco un messaggio che avrebbe fatto gridare alla truffa. Molti utenti hanno segnalato un testo molto ambiguo all’interno della loro casella di posta elettronica, il quale inviterebbe ad una conoscenza con una donna.

La truffa si muove velocemente tramite e-mail: ecco il messaggio

“Ciao mio caro. Quella notte è stata la più calda della mia vita. Quello che mi hai dato, ne sono ancora felice.

Come possiamo ripeterlo di nuovo? Ho già un’idea. Mio marito partirà presto per un viaggio di lavoro. A presto.

Puoi trovarmi qui, su questo sito.

Qui possiamo contattarti tramite collegamento video e fare una chiacchierata tranquilla.

Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui ci incontreremo di nuovo. Scrivo per invitarvi a conoscermi.

Sono una donna che si assume tutti i rischi della vita, soprattutto quando se lo merita.

Quando si tratta dei miei sogni, non esiterò a farlo. Sono qui per prendermi una pausa dallo stress quotidiano della mia vita e della mia carriera.

Sono qui solo per sesso sporco. Niente di speciale. E ti suggerisco di darci il nostro primo appuntamento casuale.

Ecco il mio profilo di contatto Love-Gunda415, l’accesso è concesso dopo la registrazione.

Non vedo l’ora che arrivi questa splendida giornata.”

Già dal testo si capisce che qualcosa non va: l’italiano utilizzato è davvero ai limiti della leggibilità. Da qui si vede che è stato utilizzato un testo tradotto, solo ed esclusivamente per mettere in difficoltà le persone e portarle a credere a qualcosa che non esiste. Quando il messaggio parla di registrazione, si tratta di un form all’interno del quale gli utenti vanno ad inserire i loro dati personali. Molti credono di iscriversi al sito di incontri che servirà a conoscere la finta ragazza, mentre invece non stanno facendo altro che concedere i loro dati personali.