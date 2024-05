Blackview lancia il nuovo BL9000 Pro con termocamera FLIR rinnovata

Tutti conoscono Blackview come un’azienda particolarmente attenta agli smartphone rugged, quelli super resistenti e adatti a chi lavora in luoghi come i cantieri. Ebbene l’azienda ha lanciato il suo nuovo BL9000 Pro, un flagship nella sua gamma che monta una batteria fuori dal comune e una nuova termocamera FLIR con sensore Lepton 3.5.

Le specifiche tecniche del nuovo Blackview BL9000 Pro

Tra le componenti interne del nuovo Blackview BL9000 Pro c’è il processore MediaTek Dimensity 8020 5G prodotto a 6 nm. Ad accompagnare il SoC, una memoria RAM fino a 36 GB e una memoria interna da 512 GB di tipo Atomic 2.0 con tecnologia di memoria flash UFS 3.1. L’intero apparato è retto da una batteria da 8.800 mAh in grado di ricaricarsi completamente in 53 minuti grazie alla ricarica a 120W. Globalmente le prestazioni, secondo quanto dichiarato dall’azienda, sono migliorate del 35% rispetto al modello precedente.

Il display del BL9000 Pro è ampio 6,78 pollici ed ha una risoluzione in 2.4K con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Come specificato, la protezione è stata affidata al nuovo Corning Gorilla Glass 7 Victus, resistente ad urti e graffi.

Blackview ha integrato inoltre un sistema audio con doppi speaker Harman/Kardon per rendere più coinvolgente ogni attività multimediale legata ad audio, video e giochi.

Il comparto fotografico si presenta con un sensore posteriore principale Samsung ISOCELL GN5 da 50 MP con tecnologia anti-shake dotato di OIS. Ad accompagnarlo ecco un sensore da 13 MP grandangolare e ultra-macro migliorato dagli algoritmi ArcSoft 8.0. La fotocamera frontale dedicata ai selfie è stata implementata con un sensore da 50 MP. Il sistema operativo è Android 14 con personalizzazione del software DokeOS 4.0.

Prezzo e disponibilità

Il Blackview BL9000 Pro è attualmente disponibile su AliExpress al prezzo di 630 € nella versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. C’è la spedizione gratuita verso l’Italia e avverrà entro il 16 maggio. Le colorazioni sono Gold e Black.