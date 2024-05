Questo 2024 sarà tra gli altri anche l’anno di Nintendo Switch 2, la seconda generazione della console Nintendo infatti arriverà verso la fine dell’anno con display LCD prima e nel 2025 con display Oled dopo, si tratterà della normale evoluzione della console portatile che porterà con se rinnovamento in chiave conservativa.

Nel dettaglio i miglioramenti hardware vedranno un display da 8 pollici a 1080p con numerose tecnologie in più lato hardware e gaming, la potenza non arriverà ai livelli ad esempio di Steam Deck, ciò non toglie che ci saranno tecnologie interessanti per l’upscaling come l’Nvidia DLSS, che sfrutterà l’IA per aumentare il frame rate senza inficiare più di tanto le prestazioni.

Rumors sulla retrocompatibilità

Una delle maggiori preoccupazioni per tutti gli amanti della console è quella legata alla retrocompatibilità della console con i titoli della Switch di prima generazione, ebbene sembrerebbe che sempre più insistenti rumors confermerebbero la totale retrocompatibilità con i titoli di Switch, a confermare il tutto sarebbe un produttore di terze parti, Mobapad, che ha riportato alcune impressioni sulla nuova console su alcuni social come Facebook e Bilibili, per poi modificare i messaggi per eliminarne alcuni elementi, forse troppi dettagli.

Tra queste info ci sarebbe la conferma della retrocompatibilità garantita dall’anima conservativa della console, che dunque godrà di un’evoluzione evidente ma di un’impostazione tale da permettere l’esecuzione senza problemi dei giochi della generazione precedente in modo nativo e senza problematiche.

Non abbiamo ovviamente motivo di dubitare di quanto emerso trattandosi di un produttore esterno che si occupa di Switch da sempre, ciò non toglie che si tratta ancora di informazione ufficiose e non ufficiali e che l’ultima parola resta sempre a Nintendo e alla console stessa, dunque per avere la certezza dovremo attendere il lancio ufficiale che potrebbe avvenire per la stagione natalizia di questo 2024 salvo poi vedere una seconda tranche per l’arrivo del display Oled.