iOS 17.5 Apple: nell'aggiornamento un nuovo modo per scaricare le app

Chi possiede un iPhone e vive in un paese appartenente all’Unione Europea sta per accedere ad un importante aggiornamento che consentirà un migliore download delle applicazioni. Questo sarà possibile grazie alla versione beta di iOS 17.5 in cui è specificata la possibilità di poter scaricare l’app desiderata direttamente da un sito web. La Apple ha dovuto effettuare delle modifiche ai propri sistemi tramite gli aggiornamenti per riuscire a rispettare le nuove leggi imposte dall’UE con il DMA. L’azienda ha sempre posseduto un ecosistema piuttosto chiuso mentre adesso si apre anche a fornitori di app di terze parti. Attraverso la funzionalità aggiunta con iOS 17.5, gli utenti e gli sviluppatori potranno finalmente godere di una libertà e flessibilità fino ad ora inaccessibile nella scelta delle applicazioni.

Ok, l’accesso all’ecosistema Apple, ma le cose non sono così semplici

Il cambiamento apportato alla strategia delle applicazioni da parte di Apple è sicuramente una cosa positiva per gli sviluppatori, ma questi ultimi devono rispettare dei rigidissimi requisiti. Coloro che vorrebbero donare l’opportunità di poter effettuare il download diretto delle proprie app dovranno essere membri del programma ufficiale creato dalla stessa Apple da almeno due anni. Oltre a ciò, le loro applicazioni dovranno aver avuto almeno un milione di installazioni su iOS nel territorio europeo durante il 2023. Gli sviluppatori dovranno essere anche totalmente trasparenti riguardo alle loro politiche riguardanti la raccolta dei dati. Le applicazioni dovranno prima passare per un processo di autenticazione da parte della società che ne andrà a verificare la sicurezza.

È vero che ci sono molte responsabilità e molte restrizioni per gli sviluppatori, però c’è anche da dire che il download delle applicazioni dai siti web potrebbe essere positivo per gli utenti iPhone. Potranno scegliere liberamente quale applicazione scaricare e magari scoprirne di nuove. La Apple ha aperto le sue porte giocando d’astuzia e non rendendo le cose molto facili per chi vuole approfittare di questo cambiamento, ma in fondo c’era da aspettarselo. Ora gli utenti iOS dovranno solo aspettare che l’aggiornamento sia disponibile per scoprire se effettivamente ci saranno molte più applicazioni a disposizione.