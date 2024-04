Tesla indubbiamente gode di una posizione predominante nel mercato delle auto elettriche grazie alla sua storia che ha visto l’introduzione di auto innovative e gradite a tutto il pubblico, con sorprese decisamente importanti come ad esempio la neo arrivata Tesla Cybertruck.

Ciò non toglie che anche l’azienda di Musk nel corso dell’anno può subire oscillazioni negative delle proprie quote di mercato, a quanto pare è proprio il caso del primo trimestre del 2024, durante il quale Tesla ha visto una diminuzione delle consegne che ha influito negativamente sulla sua quota di mercato globale.

Stando infatti ad un report pubblicato direttamente da Tesla, la quota di mercato per il Canada/Stati Uniti, ha segnato un decremento del 3,8%, ma non è tutto, sembra infatti che il medesimo destino sia toccato alla parte europea del proprio mercato che avrebbe segnato una diminuzione intorno al 2,8%, stesso discorso per la Cina, il terzo mercato più importante per Tesla, si è registrato un leggero calo della quota di mercato, stimato intorno al 2,3% o simile.

Sfida per Tesla

Questi dati sono stati raccolti in una finestra di tempo di circa 12 mesi, indicano nel dettaglio che Tesla sta affrontando delle sfide abbastanza complesse per mantenere il proprio tasso di crescita inalterato, prima fra tutte la competizione con il mercato cinese che vede aziende crescere e ritmi forsennati grazie alla loro indipendenza dal punto di vista dell’approvvigionamento delle materie prime come le terre rare.

L’azienda nonostante questa leggera flessione si è espressa abbastanza ottimista in merito al futuro, l’idea è che il lancio di nuovi modelli come Tesla Model 2, insieme al miglioramento delle autonomie delle vetture potrebbe portare a grande giovamento per il 2024-25.

Non rimane dunque che stare a guardare, la “guerra” tra occidente e oriente prende forma nella competizione di mercato tra Cina e Tesla, sicuramente non mancheranno i colpi di scena da ambo le parti.