Siamo ormai arrivati alla metà del mese di maggio 2024 e, come di consueto, il colosso americano Microsoft aggiorna i vari sconti e le sue offerte disponibili per tutti i possessori di Xbox. Su Xbox Store, infatti, ora sono proposti tantissimi titoli di rilievo come sempre a dei prezzi estremamente convenienti. In alcuni casi, gli sconti arrivano a sfiorare il 95%. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti del momento.

Xbox Store, al via tante nuove offerte con sconti folli fino al 95%

In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha aggiornato il suo catalogo di sconti ed offerte disponibili su Xbox Store. Come già accennato in apertura, è consuetudine dell’azienda aggiornare a metà mese questo catalogo con altrettanti videogiochi in sconto a dei prezzi decisamente interessanti. Si tratta per la maggior parte di titoli disponibili sia per chi possiede un abbonato al servizio Xbox Game Pass sia per chi non possiede l’abbonamento.

Tra i titoli proposti ora in sconto su Xbox Store, troviamo ad esempio il videogioco Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs Legion. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile all’acquisto sullo store ad un prezzo di 22,09 euro grazie allo sconto dell’85%. Oltre a questo, sono ovviamente disponibili tantissimi altri sconti. Sempre con uno sconto dell’85% troviamo infatti il videogioco Batman: Arkham Knight, ora acquistabile ad un prezzo di soli 5,24 euro.

Sono poi presenti in sconto i famosi videogioco Cyberpunk 2077 e EA Sports FC 24 XONE + XSX. Il primo di questi, in particolare, è disponibile ad un prezzo di 29,99 euro grazie allo sconto del 50%. Il secondo viodegioco, invece, è al momento disponibile all’acquisto su Xbox Store ad un prezzo di solo 15,99 euro grazie allo sconto dell’80%. Sono poi disponibili all’acquisto titoli ad un prezzo inferiore ai 5 euro. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco Hellblade: Senua’s Sacrifice, acquistabile ora ad un prezzo di soli 2,99 euro grazie allo sconto del 90%.

Come sempre, consigliamo di visitare la pagina ufficiale di Xbox Store per non perdere nessuno sconto.