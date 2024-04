Nelle ultime settimane Disney+ ha presentato ai suoi utenti una serie di cambiamenti. Tra questi troviamo il nuovo logo e l’app rinnovata. Ma non è tutto. sembra infatti che la piattaforma di streaming sia pronta ad introdurre novità ancora più grandi. Secondo il report presentato da The Information, Disney+ potrebbe presto dare il benvenuto a canali tematici, sempre attivi, e dedicate alle grandi saghe come Star Wars e Marvel. Questa strategia offre agli utenti un’organizzazione più “televisiva” e li porta a guardare contenuti nuovi che prima magari non avrebbero considerato.

In arrivo i canali tematici su Disney+

I canali in arrivo sulla piattaforma potrebbero strutturarsi come quelli offerti da servizi streaming gratuiti con pubblicità, come ad esempio Pluto TV, e potrebbero guidare le scelte degli utenti. Questo tipo di intervento potrebbe, inoltre, rivelarsi particolarmente proficuo per l’azienda che potrebbe godere di maggiori introiti di tipo pubblicitario. Infatti, anche con un abbonamento Disney+ sarà ugualmente presente la pubblicità.

È proprio la TV in streaming gratuita con pubblicità (FAST) ad aver accentuato l’interesse per questo tipo di funzionalità. La loro crescente popolarità ha spinto Disney ha tentare un approccio simile. A prova di ciò troviamo un report pubblicato da Bloomberg che ha rivelato che gli utenti negli Stati Uniti trascorrono più tempo affidandosi a questi canali piuttosto che le piattaforme a pagamento come Paramount Plus.

I temi al momento sono solo esemplificativi. Marvel e Star Wars potrebbero essere solo alcune delle opzioni offerte. La proposta Disney, quasi sicuramente, presenterà anche canali che offrono i classici d’animazione in loop o anche i film Pixar.

Questa novità si allinea con i recenti interventi della società, intenzionata a mantenere i suoi utenti legati all’app Disney+. Parte di questo processo è anche l’introduzione della sezione dedicata a Hulu. Al momento non è possibile sapere quando i nuovi canali potrebbero arrivare su Disney+. Infatti, non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali a riguardo.