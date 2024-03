La supercar è realizzata in scala 1:1 e ha le stesse dimensioni della vettura originale. Le misure generali sono di 4565 mm di lunghezza, 1958 mm di larghezza con un’altezza di 1191 mm. Il peso sfiora le due tonnellate e sono stata necessarie 1.850 ore di lavoro per assemblarla mattoncino su mattoncino.

Le Ferrari sono vetture uniche nel loro genere , pensate per sfidare i limiti della fisica ed emozionare per le loro linee e le loro performance. Tuttavia, ma al mondo esiste un esemplare speciale che non può essere guidato ma comunque regale emozioni.

La particolarità della vettura è che non si tratta di un’opera statica, ma presenta alcuni elementi mobili e realmente funzionanti. In particolare, la portiera del guidatore si può aprire per avere accesso all’abitacolo in cui è presente il vero volante della 296 GTS.

Inoltre, i fari sono realmente illuminati e il cofano posteriore ospita il cuore della supercar, il motore V6 biturbo realizzato in mattoncini LEGO. Il progetto è stato curato da sei Master Model Builder e tre animatori sulla base di una vera vettura di Maranello. In questo modo, è stato possibile realizzare un’opera che fosse nei minimi dettagli sovrapponibile alla versione reale.