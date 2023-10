È da diverse settimane che sentiamo parlare del prossimo medio di gamma di casa Samsung, ovvero il Samsung Galaxy A15. Nel corso delle ultime ore, però, sono emersi nuovi dettagli grazie al noto sito web GalaxyClub. In particolare, sembra che il nuovo device sarà distribuito anche per il mercato europeo sia in versione 4G sia in versione 5G.

Samsung Galaxy A15 sta per arrivare in Europa in versione 4G e 5G

A quanto pare il prossimo medio di gamma Samsung Galaxy A15 arriverà molto presto anche per il mercato europeo. Come già detto in apertura, infatti, il sito web GalaxyClub ha rivelato il suo imminente arrivo in Europa ma non solo. Sembra infatti che il nuovo smartphone sarà distribuito non solo nella sua versione 4G, ma anche nella versione con supporto alla connettività 5G.

La variante 4G è al momento nota con il numero di modello SM-A155F, mentre la variante 5G è nota con i numeri di modello SM-A156E e SM-A156U. Il sito web in questione ha inoltre spoilerato alcune delle presunte specifiche tecniche di questo dispositivo. Ve le riasumia qui di seg in attesa di ulteriori conferme ufficiali.

Samsung Galaxy A15 – presunte specifiche