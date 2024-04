Apple ha annunciato l’arrivo di un nuovo evento durante il quale avremo la possibilità di conoscere i nuovi iPad e, molto probabilmente, anche una nuova Apple Pencil 3. Lo stilo della Mela morsicata non riceve aggiornamenti ormai da diversi anni e questo potrebbe essere il momento adatto per proporre al pubblico una novità non indifferente che, stando alle indiscrezioni, potrebbe garantire anche nuove funzioni.

A suggerire, quasi dando una sorta di conferma, l’arrivo a breve della nuova Apple Pencil 3 è lo stesso Tim Cook che, tramite un post su X, fa riferimento all’evento previsto per il 7 maggio inserendo una GIF nella quale appare una mano che impugna uno stilo.

Che l’evento del prossimo mese sarà quindi denso di novità e incentrato sugli attesissimi iPad Pro con display OLED è cosa certa. Non ci resta che dare uno sguardo a quelle che secondo le anticipazioni potrebbero essere le funzioni introdotte da Apple sul prossimo stilo.

Apple Pencil 3 accoglierà nuove funzioni!

Stando alle notizie emerse in rete negli ultimi giorni, Apple Pencil 3 accoglierà dopo una lunga attesa la funzione Find My. Già presente su altri accessori, la funzione consentirà agli utenti di trovare rapidamente lo stilo in caso di smarrimento, attivando un segnale acustico che faciliterà la ricerca. Arriveranno molto probabilmente anche una serie di punte magnetiche intercambiabili e la compatibilità con un nuovo gesto “Squeeze”, al quale saranno abbinate azioni rapide non ancora ben note.

Un brevetto scovato il mese scorso suggeriva la possibilità di rendere Apple Pencil in grado di collaborare con Apple Vision Pro. Il documento non troppo chiaro e definito suggeriva l’utilizzo dello stilo su qualsiasi superficie così da permettere agli utenti di disegnare ovunque durante l’utilizzo del visore. Non sappiamo se la funzione farà il suo debutto insieme ad Apple Pencil 3 né se sarà effettivamente realizzata dal colosso ma di certo potrebbe rappresentare un punto di forza in grado di convincere tanti utenti a procedere con l’acquisto.