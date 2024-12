Continuano i momenti di tensione ma anche quelli di negoziati tra i vertici della casa automobilistica tedesca Volkswagen e i sindacati. Come sappiamo, ormai da giorni le parti stanno cercando di trovare un accordo valido per evitare i licenziamenti di un gran numero di lavoratori.

Licenziamenti che purtroppo potrebbero essere la conseguenza diretta della decisione del costruttore automobilistico di Wolfsburg di chiudere alcuni dei suoi stabilimenti presenti in Germania. La tensione è ancora alta poiché le parti non sono riuscite a trovare un accordo e la possibilità che gli scioperi continuino non è del tutto esclusa. Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutte le novità delle ultime ore.

Volkswagen: continuano i negoziati tra vertici e sindacati

Tempi di colloqui tra il costruttore tedesco Volkswagen che deve fare i conti con una difficile crisi e sindacati che cercano di tutelare i lavoratori. Lavoratori che purtroppo si sentono a rischio considerando che gli stabilimenti potrebbero essere chiusi nei prossimi mesi.

Nonostante le tensioni, la notizia positiva delle ultime ore sembrerebbe essere quella di un clima costruttivo tra le due parti. L’obiettivo e la speranza è certamente quella di riuscire a trovare una soluzione che possa evitare la chiusura degli stabilimenti e i licenziamenti dei lavoratori. Secondo quanto diffuso nelle scorse ore, il prossimo incontro per i negoziati è fissato al 16 dicembre.

A tal proposito, Arne Meiswinkel ha sottolineato che si è ancora lontani da una soluzione nonostante l’incontro costruttivo ma è dunque indispensabile individuare opportunità dal punto di vista finanziario. In tale prospettiva, il negoziatore capo di Volkswagen ha ribadito che l’obiettivo rimane sempre quello di identificare misure a breve termine e sostenibili per ridurre i costi, al fine di garantire la competitività dell’Azienda nel lungo periodo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori ed importanti aggiornamenti in merito nel corso delle prossime settimane.