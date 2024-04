È finalmente arrivato l’annuncio ufficiale relativo al nuovo Galaxy C55. Il nuovo smartphone di Samsung, con colori e finiture, insieme all’anello dorato presente intorno alle fotocamere posteriori, sembra molto simile al Galaxy M55 solo con un nome diverso. E non solo. Oltre al nome, anche il mercato di riferimento differisce. Il Galaxy M55, a breve in arrivo anche in Europa, è stato annunciato alla fine di marzo in Brasile. Il Galaxy C55, invece, è stato annunciato in Cina e potrebbe essere un’esclusiva solo del luogo del suo annuncio.

Galaxy C55 e M55: le principali differenze

Le principali differenze tra i modelli riguardano soprattutto l’estetica dei due dispositivi. Il C55 è stato lanciato in arancio e nero, presenta ii citati anelli dorati intorno alle fotocamere e la finitura del pannello posteriore è in simil pelle. Le cuciture sono ben evidenti e in contrasto soprattutto per la versione in nero.

Queste risultano essere le ultime differenze presenti. Infatti, dal punto di vista tecnico i due dispositivi risultano particolarmente simili. Almeno sulla base delle informazioni attualmente in circolo online, i due smartphone risultano praticamente identici.

Tornando al nuovo modello C55, il dispositivo viene presentato in Cina con due varianti di prezzo. Per il Galaxy C55 8+256 GB il prezzo cinese è pari a 1.999 yuan. Con l’attuale cambio tra le due valute il valore corrisponde a circa 260 euro. Mentre, la seconda versione da 12+256 GB è in vendita a 2.299 yuan. Al cambio il prezzo risulta essere all’incirca pari a 300 euro.

Il nuovo Galaxy potrebbe essere rivelarsi molto interessante anche se non mostra molte differenze rispetto al modello che lo precede. Se siete interessati allo smartphone C55 è possibile visionare le specifiche sulla pagina Samsung dedicata. Anche se ricordiamo che al momento non si è ancora certi se il nuovo Galaxy supererà i confini cinesi.