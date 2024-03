Dopo un lungo periodo di attesa abbiamo finalmente modo di conoscere in quale mese Apple procederà con il lancio del suo nuovo iPad Pro con display OLED e con chip M3. Il dispositivo di nuova generazione sarà molto probabilmente accompagnato dalla nuova versione di iPad Air, che arriverà per la prima volta in due opzioni con display da 10,9 pollici o 12,9 pollici. Entrambi faranno il loro debutto nel mese di maggio ma non è previsto alcun evento dedicato.

Apple presenterà iPad Pro OLED e iPad Air nel mese di maggio!

Negli ultimi giorni si era fatta strada la notizia per cui Apple avrebbe rilasciato i suoi iPad Air il 26 marzo ma così non è stato. Le nuove voci si dimostrano concordi nell’affermare che la Mela di Cupertino proporrà al pubblico i suoi dispositivi soltanto nel mese di maggio e che nella stessa occasione arriveranno ufficialmente i modelli Air e i nuovi iPad Pro con display OLED.

Su questi ultimi è rivolta particolare attenzione per via della tecnologia OLED che distinguerà per la prima volta i display permettendo ai tablet Apple di raggiungere una qualità d’immagine decisamente superiore ottenendo dei vantaggi non indifferenti anche in termini di consumi. Proprio a causa dei ritardi nella produzione di massa dei pannelli OLED, Apple è stata costretta a posticipare il rilascio dei suoi dispositivi di un mese. Dunque, è molto probabile che il nuovo iPad Pro veda la luce a maggio anziché aprile 2024.

Le aziende fornitrici dei pannelli sono ancora una volta Samsung Display e LG Display. La prima sarebbe incaricata di produrre i display OLED da 11 pollici mentre LG fornirà i pannelli da 13 pollici. A motivare i ritardi sembra essere la richiesta di Apple di realizzare dei pannelli con tecnologia Tandem, una tecnologia che permetterà di ottenere una qualità ancora più alta e maggiore resistenza. A differenza di LG, che sembra stare al passo coi tempi, Samsung avrebbe riscontrato alcune difficoltà nella realizzazione dei pannelli e ciò avrebbe causato un rallentamento che costringe Apple a posticipare il rilascio dei suoi dispositivi.