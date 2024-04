In base alle ultime indiscrezioni sembrerebbe che la prossima console di casa Nintendo Potrebbe montare al proprio interno delle nuove memorie, a dirlo è un ex dirigente Samsung che afferma di aver diretto i lavori sullo sviluppo di un controller Nand Flash per una non specificata scheda di gioco Nintendo.

L’ex direttore dichiara su LinkedIn questa possibilità e aggiunge anche il raggiungimento di obiettivi prefissati correlati al controller come lo sviluppo di una scheda Secure eMMC con memoria V-NAND Flash di quinta generazione, miglioramenti alla sicurezza per un hardware proprietario non specificato e la progettazione di una tecnologia PUF (Physical Unclonable Function).

Memorie adatte alla console

A scovare queste informazioni è stato il leaker Doctre81 che ha analizzato il pacchetto dati e ha sottolineato come le Nand di quinta generazione abbiano ormai un paio di anni alle spalle, infatti Samsung sta lavorando già da tempo a quelle di nona e decima generazione, ciononostante quelle di quinta offrono una velocità di 1,4 GB/s che è più che sufficiente a soddisfare le richieste di una console come Switch, che la scelta sia stata fatta per ridurre il prezzo di vendita ?

Per quanto riguarda il resto dell’hardware montato a bordo, ricordiamo che in tutta probabilità arriverà un display da 8” OLED, accompagnato da un SOC Nvidia T239, In grado di offrire 4,5 teraflops di potenza quando connesso all’alimentazione e 2 teraflops di potenza quando in modalità portatile.

Per il resto avremo l’arrivo a bordo delle tecnologie di Upscaling DLSS e del Ray Tracing con tecnologia Ray Reconstruction.

Per quanto riguarda l’arrivo della console in questione invece c’è ancora qualcosa da definire, alcune voci parlavano di un arrivo entro il 2024 mentre altre hanno poi parlato di un posticipo a Marzo 2025, ancora non ci sono informazioni certe in merito dunque fare una previsione affidabile è senza ombra di dubbio impossibile.