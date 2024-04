Il lancio iniziale del Vision Pro di Apple è stato accolto con l’entusiasmo tipico di un prodotto della casa di Cupertino: lunghe code ai negozi, sessioni di prova affollate e un’aspettativa generale di innovazione. Ma, a distanza di tempo, sembra che l’interesse intorno a questo visore VR abbia perso un po’ di smalto.

Il Vision Pro di Apple e la sua travagliata breve storia

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, negli Apple Store statunitensi la richiesta di sessioni di prova con il Vision Pro sarebbe drasticamente diminuita, con molte prenotazioni che vengono disdette e le vendite che si sono ridotte da un paio di unità al giorno a solo una a settimana in alcune località.

Oltre alla questione dell’interesse dei potenziali acquirenti, sorge il dubbio se gli utenti attuali stiano effettivamente utilizzando il Vision Pro con regolarità. Gurman stesso, inizialmente entusiasta del dispositivo, ammette che ora lo utilizza solo una o due volte a settimana. Sembrerebbe che il visore sia troppo ingombrante per un uso quotidiano e che il processo di avvio e navigazione non giustifichi l’uso frequente.

Gurman sottolinea inoltre che l’uso del Vision Pro tende a isolare l’utente dal mondo esterno, rendendolo meno adatto per l’interazione con familiari e colleghi. Alcuni utenti hanno anche lamentato problemi fisici come dolori al collo e mal di testa dovuti all’uso prolungato del dispositivo.

Nonostante Apple abbia migliorato alcune funzionalità e risolto alcuni bug, ci sono ancora carenze significative. Mancano ancora alcuni ambienti visivi e molte app Apple non sono ottimizzate per il Vision Pro, rendendo l’esperienza complessiva meno soddisfacente del previsto.

La speranza è l’ultima a morire

Ma non tutto è perduto per il Vision Pro. Sebbene l’interesse dei consumatori stia diminuendo, si stanno verificando casi di utilizzo del visore in ambito professionale. Recentemente, medici in Brasile hanno utilizzato il Vision Pro durante un intervento di artroscopia, sfruttando le immagini ingrandite e le funzionalità di sovrimpressione per migliorare la precisione e l’efficacia dell’operazione. Questo utilizzo professionale potrebbe rappresentare un’opportunità di rilancio per il Vision Pro, anche se l’interesse dei consumatori sembra in calo.