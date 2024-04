Narwal Freo X Series rappresenta la serie di prodotti del momento, trattasi di due robot aspirapolvere, precisamente Narwal Freo X Plus e Narwal Freo X Ultra, dalle eccellenti prestazioni (di cui vi abbiamo parlato qui), ed al prezzo tutt’altro che elevato. A favorire l’acquisto ci pensa Geekmall, noto store online che promette un risparmio assolutamente di qualità, approfittando dei codici sconto, o coupon, da applicare direttamente in fase di acquisto.

Narwal Freo X Plus è il più economico tra i due, è un robot aspirapolvere dotato di spazzola antigroviglio (quindi perfetto per le case che hanno animali domestici), con tecnologia di compressione della polvere (che permette di non pulire la stazione per oltre 7 settimane), ed un paio di chicche tecnologiche: il riconoscimento automatico dei tappeti, con conseguente sollevamento del mop di 9 millimetri ed aumento della potenza di aspirazione, nonché la navigazione tri-laser array indipendentemente dalla luce ambientale.

Il suo prezzo di listino sarebbe di 399 euro, ma applicando NarwalXP70Online (valido fino al 31 maggio) prima del riepilogo dell’ordine, andrete a spendere solamente 329 euro. Acquistatelo qui su Geekmall.

Narwal Freo X Ultra: sconto interessante su Geekmall

Narwal Freo X Ultra catapulta l’esperienza nella fascia altissima del settore, è un robot aspirapolvere, con funzione lavapavimenti, che integra esattamente le stesse tecnologie e specifiche del modello precedente, amplificandole con mop a doppio disco triangolare rotante, per una maggiore potenza pulente, la pressione a 12N da parte del mocio, con regolazione automatica dell’umidità (basandosi sull’umidità ambientale), a cui si aggiunge anche la DirtSenseTM, capace quindi di rilevare in tempo reale il livello di contaminazione dell’acqua di scarico, con pulizia continua del pavimento fino a quando non si è raggiunto il livello desiderato.

Il prodotto può essere acquistato su Geekmall, a questo link, con il codice NarwalXUOnline, ad un prezzo finale di 799 euro (contro i 959 euro previsti di listino).