Tesla Cybertruck V12 Hybrid: l'auto sarà anche termica?

C’è un certo fascino nel design delle auto, per quanto di base possano essere simili sul piano di alimentazione, il resto è completamente malleabile, costruibile tanto da poter realizzare qualcosa che dimorava solo nella propria mente. Lo è un esempio il Tesla Cybertruck, dalle linee particolari. Alcuni dicono assomigli in un certo senso alla Delorean, altri sono indecisi su cosa pensare degli angoli spigolosi. La classica Cybertruck è puramente elettrica ma, grazie alle capacità digitali dell’artista Zephyr Designz, è stata trasformata ibrido V12 ad alte prestazioni, almeno virtualmente e il risultato sfida qualunque convenzione. Quindi no, per ora la Tesla non sarà ibrida nella realtà.

Il Cybertruck V12 Hybrid immaginato da Zephyr Designz è tutto ciò che ci si aspetterebbe se si unisse la tecnologia Tesla ad un motore V12. Il cassone posteriore, in tal caso, sarebbe sostituito dal motore termico, richiamante lo stile classico lamborghiniano. Questo esperimento trasforma l’auto elettrica Tesla in un mostro della strada, pronto a consumare km con forza e mordacia, con un design da un lato futuristico e dall’altro tanto resistente da apparire quasi come un veicolo da lavoro.

La Tesla Cybertruck V12 Hybrid potrebbe davvero essere realizzata o resta immaginaria?

Qui viene la parte ancora più “strana” del prototipo immaginato per l’impianto ibrido Zephyr Designz. Con cosa mai potrà essere alimentato? Con batterie Duracell, che vanno a creare un unione tra elettricità e trazione. Il mix di tecnologie porterebbe la Tesla a raggiungere prestazioni superlative ed al contempo aggiunge all’auto un tocco di unicità, con le batterie visibili nel vano motore, un po’ come un grosso veicolo giocattolo.

Il Cybertruck V12 Hybrid immaginario possederebbe anche un kit widebody personalizzato che va a donare al veicolo un aspetto cattivo, aggressivo di un auto che potrebbe integrarsi bene nel paesaggio distopico di Mad Max. Con questo prototipo, Zephyr Designz non ha solo ideato qualcosa di irreale, ma in qualche modo ha lanciato una sfida alla Tesla e alle altre aziende produttrici di supercar. Sarebbero capaci di ottenere un risultato del genere?

Intanto la Tesla Cybertruck, quella reale, non se la sta passando bene. Elon Musk è ben lontano dalla tabella di marcia prefissata, sia per quanto riguarda la produzione che la consegna. A peggiorare la situazione già di per sé gravosa ci sono i due richiami ufficiali emessi per i difetti rilevati su larga scala.