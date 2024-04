Uno dei problemi legati alle auto elettriche fino ad oggi è stata la potenza delle batterie alla loro base e che alimentano. A causa della loro scarsa efficienza, società e studiosi hanno implementato i propri sforzi nel cercare di generare dei prototipi che ne modificassero la struttura per donare ai veicoli migliori prestazioni. Pare che, finalmente, sia stata inventata una batteria “miracolosa”, un powertrain talmente promettente da poter cambiare il futuro della mobilità elettrica.

Le diverse aziende automobilistiche già stanno “bisticciando” per aggiudicarsi tale tecnologia e portarla sul mercato. Al primo posto, per ora, ci sono i cinesi di Nio, pronti a lanciare la primissima batteria allo stato solido in serie, portandola fuori dai laboratori. Con essa le auto elettriche potrebbero essere molto più potenti, in ogni aspetto.

Batteria allo stato solido per auto elettriche potenti, ma il prezzo?

La batteria allo stato solido consentirebbe il raggiungimento di una potenza di 150 kWh e di un’autonomia di ben 1.000 km. Essa pare che debutterà sull’ET7 fra appena qualche mese. Seppur in termini di autonomia e alimentazioni è un gran passo positivo, i costi non ne vanno a beneficiare. Per chi sperava in una batteria meno costosa, questa non lo è affatto, anzi pare che il suo prezzo sia di circa 40mila euro. L’ET7 sarà tutt’altro che un auro economica, ma potrebbe comunque essere un buon inizio per la produzione di vetture più performanti e poi, di certo, le sperimentazioni non si fermeranno qui.

Anche la BMW dal 2025 adotterà nuove batterie cinesi EVE sulla sua linea Neue Klasse. Attraverso la loro installazione, le auto BMW avranno un aumento dell’autonomia fino al 40% rispetto ai modelli creati in precedenza. Tali batterie sono più pesanti del 20% rispetto a quelle usate dalla Tesla, ma al contempo sono in grado di regalare una densità energetica superiore del 50%. Come la Nio e la BMW anche Hyundai, VW, Mercedes, e Toyota puntano tutti i loro progetti sulle auto elettriche e sulla costruzione di batterie migliori di quelle esistenti. La gara è appena cominciata e la corsa si prospetta a dir poco entusiasmante.