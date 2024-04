Le smart TV Samsung sono indubbiamente tra le migliori in circolazione, proprio per la loro capacità di mettere a disposizione del pubblico un rapporto qualità/prezzo decisamente consistente, oltretutto applicato anche su modelli di recente commercializzazione, anche solo nel 2023. Gli ultimi sconti attivati su Amazon aprono nuovamente le porte verso un futuro dal risparmio assicurato.

Il prodotto attualmente in promozione è la Samsung Crystal UHD, precisamente il modello UE43CU7190UXZT, trattasi di una smart TV da 43 pollici, della serie CU7000, che propone riproduzione video fino alla risoluzione 4K. Il modello commercializzato è stato lanciato sul mercato nel 2023, quindi molto recente, oltre che essere perfettamente compatibile con il DVB-T2, il digitale terrestre 2.0 di ultima generazione.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare i codici sconto Amazon completamente gratis in esclusiva.

Samsung Smart TV: che offerta assurda a 369 euro

Acquistare una smart TV Samsung non richiede più il pagamento di un quantitativo di denaro molto elevato, anzi. La promozione che Amazon ha deciso di attivare per il proprio pubblico, infatti, prevede la possibilità di accedere al modello indicato, con il pagamento di un contributo finale di soli 369 euro, approfittando così di ricevere lo sconto del 26%, sul prezzo consigliato di 499 euro. Per l’acquisto dovete collegarvi qui.

Le dimensioni del televisore sono assolutamente nella media dei prodotti dello stesso tipo, poiché raggiungono 19,3 x 96,4 x 62,8 centimetri, con i piedini di appoggio ai bordi, per permettere così al consumatore di posizionare praticamente ciò che vuole al di sotto della stessa. La frequenza di aggiornamento è fissa a 50Hz, con in confezione inclusi sia la smart TV che un telecomando per il controllo da remoto, il cui funzionamento è garantito direttamente a pile.

Il prodotto viene consegnato direttamente da Amazon, in tempi molto brevi, ricordiamo comunque che, a differenza con quanto accade per gli altri device di elettronica, in questo caso la restituzione è possibile entro 30 giorni.