Negli albori degli anni 2000, il Nokia 3310 dominava la scena della telefonia mobile, diventando un’icona e un oggetto ambito, soprattutto tra gli adolescenti. Con il suo schermo monocromatico, tastiera fisica e una batteria che sembrava non esaurirsi mai, ha conquistato il cuore di milioni di utenti in tutto il mondo.

Celebre per la sua affidabilità e facilità d’uso, il Nokia 3310 è diventato rapidamente un simbolo di un’epoca in cui i telefoni erano semplici ma efficaci. Infatti, al giorno d’oggi, se si pensa ad un telefono d’epoca, il Nokia è il primo che ci viene in mente.

Il modello originale, lanciato nel settembre 2000, ha stabilito nuovi standard con la sua resistenza e durata della batteria. Era un telefono concepito per fare telefonate, inviare messaggi di testo e giocare al famoso gioco Snake, e questa semplicità era esattamente ciò che le persone desideravano. La sua robustezza lo ha reso un telefono quasi indistruttibile, contribuendo a consolidare la sua popolarità e a definire un’intera generazione di dispositivi mobili.

Anche se la produzione del Nokia 3310 è stata interrotta nel 2005, il suo status di oggetto culturale è rimasto intatto. Nel 2017, HMD Global ha tentato di rivitalizzare l’eredità del 3310 con una versione aggiornata, ma non è riuscita a replicare il successo del modello originale. Tuttavia, il Nokia 3310 rimane un’icona del passato, apprezzato dagli appassionati e collezionisti di oggetti vintage.

Ma quindi, quanto può valere un Nokia 3310?

Oggi, un Nokia 3310 in buone condizioni può valere fino a 80-100 euro, e se è ancora completo di documentazione originale e accessori, il suo valore può superare i 150 euro. Questo dimostra quanto sia ancora considerato un pezzo prezioso e ricercato nel mondo delle collezioni, sia per la sua importanza storica, sia per la sua qualità che lo rende indistruttibile. Se siete interessati all’argomento, vi consigliamo articoli simili, con tantissime info legate al mondo HMD.