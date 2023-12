Il DVB-T2 sta finalmente per arrivare, a partire da Gennaio 2024 le principali emittenti televisive effettueranno lo switch sulle nuove frequenze, lasciando decine di utenti senza la possibilità di guardare correttamente la televisione. Nel caso in cui si abbia un televisore non compatibile con il nuovo standard, sarà fondamentale acquistare un decoder esterno, per fortuna che Nokia ne ha lanciato uno davvero molto economico.

Disponibile sul mercato da ormai diverso tempo, questi presenta una forma quadrata, con realizzazione prevalentemente plastica opaca e scritta Nokia nella parte superiore, mentre il frame è lucido a conferire una maggiore eleganza al prodotto stesso. Le dimensioni sono generalmente ridotte, poiché raggiunge 11,2 x 11,2 x 2,4 centimetri, con un peso che si aggira oggi attorno ai 228 grammi.

Decoder DVB-T2, prezzo interessante su Amazon

Acquistare un prodotto di questo tipo è decisamente più economico di quanto pensiate, basta pensare appunto che oggi il suo prezzo finale è di soli 19,90 euro, contro i 29,99 euro di listino, così da riuscire a godere di una riduzione effettiva del 33%.

In confezione si trova il comodo telecomando per il controllo da remoto, la connessione è possibile con qualsiasi televisore in commercio, senza differenze particolari in termini di marche o di presenze di spinotti. Sulla superficie del prodotto trova posto anche una USB 2.0, utilissima per collegare un hard disk esterno, oppure l’uscita coassiale alla quale collegare il sistema di home cinema. Tutto questo è ricevibile in tempi rapidissimi, grazie alla consegna di Amazon.