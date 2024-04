Lo sappiamo, Elon Musk non è così estraneo ad atteggiamenti ambigui e poco chiari. Questo comportamento però inizia ad infastidire gli investitori che vogliono invece essere sicuri di aver investito i propri soldi nel giusto progetto. In questo specifico caso si tratta della Tesla Model 2. Infatti, nonostante la vettura sia praticamente una certezza ancora non sono state rilasciate informazioni riguardo la data di rilascio e il suo costo. E non è tutto, le preoccupazioni degli investitori riguardano anche la mancanza di chiarezza riguardo la situazione dei Robotaxi annunciati proprio da Musk poco tempo fa.

Quando arriveranno le prime informazioni sulla Tesla Model 2?

Non è difficile comprendere perché a lungo andare questo atteggiamento possa creare problemi per tutti coloro che decidono di investire nel marchio Tesla e nello specifico nelle sue prossime uscite. Inoltre, gli investitori vogliono che si registri un miglioramento delle vendite e un’inversione di marcia per la tendenza negativa delle azioni dell’azienda di Elon Musk.

Ad alimentare ulteriormente le preoccupazioni è la recente notizia dei licenziamenti che hanno coinvolto circa il 10% del personale globale di Tesla con sede in Texas ed Austin. Riguardo questa situazione, alcuni analisti di Wall Street si sono soffermati sulla necessità di ottenere risposte chiare da Tesla. Queste, infatti, sono importanti per poter rassicurare i mercati ed evitare il dilagarsi di inutili agitazioni da parte degli stakeholders coinvolti.

L’analista senior di Wedbush, Dan Ives, ha definito la mancanza di comunicazione da parte di Elon Musk riguardo i piani strategici di Tesla estremamente agonizzante per gli investitori. Inoltre, il nuovo veicolo Tesla rappresenta un passo cruciale per l’intero settore delle auto e per il futuro dell’azienda stessa. Oltre agli investitori, anche le banche continuano ad essere con il fiato sospeso mentre aspettano maggiori informazioni sui temi cruciali. Tutto ciò mette in evidenza la necessità di Elon Musk di riconquistare la fiducia degli enti terzi che investono sulla propria azienda prima che possa essere troppo tardi.