Pixel 9 Pro: le prime Immagini del nuovo smartphone Google

C’era un tempo in cui i film non uscivano con la frequenza odierna e in cui dovevamo aspettare mesi e mesi per i modelli di smartphone. Forse l’attesa dava un certo gusto, ma per chi è nostalgico, purtroppo le cose non sono più così da anni. La Google ha lanciato appena pochi mesi fa il suo smartphone Pixel di ottava generazione, che hanno catturato il pubblico soprattutto grazie alla loro fantastica fotocamera. Nonostante siano letteralmente passati pochi giorni, già si comincia a parlare del prossimo modello, il Google Pixel 9. Le prime immagini trapelate online mostrano un primo sguardi di quello che sarà il prossimo protagonista tra gli smartphone Google e non solo. Questi sono solo rumor, provenienti da leaker solitamente affidabili.

Non c’è smartphone Google che non abbia stile

Le immagini sul web mostrano come il Google Pixel 9 sarà nella sua interezza, focalizzandosi in particolare sulla parte posteriore del device. Da questo lato è notabile uno scomparto fotografico con design orizzontale, avendo delle piccole differenze rispetto al Pixel 8 Pro. Il modulo è nel complesso più ampio, ha bordi arrotondati e ospita i tre sensori fotografici posteriori. Oltre al sensore principale, vi è una lente grandangolare e un sensore periscopico per lo zoom ottico.

Nella parte frontale troviamo invece un display dalla forma piatta, con il foto centrale in alto per la selfie camera, avente una diagonale di 6,5 pollici. Il design al primo sguardo appare come elegante e con un tocco di modernità. Sul posteriore c’è anche la porta USB- C e il soc per le SIM, oltre che i classici tasti per la regolazione dello spazio. Le dimensioni del Pixel 9 Pro di Google dovrebbero essere di circa 162,7 x 76,6 x 8,5 mm, è il modulo fotografico dovrebbe avere una sporgenza di appena 3,5 mm. Anche considerando il display notevole, le dimensioni riescono a mantenere una forma compatta. Ovviamente per il device Google ci aspettano anche migliore nello scomparto hardware, anche se la società non ha condiviso dettagli in merito.