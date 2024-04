La calcolatrice Apple disponibile per MacOS è sempre stata un’ottima alleata per i suoi utenti. Ma ora sembra che stia per arrivare una vera e propria svolta. Con l’arrivo di MacOS 15, la calcolatrice, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trasformarsi in un’app ibrida che non si limita solo a svolgere operazioni di tipo matematico, ma che diventa uno strumento in grado di convertire valute e prendere appunti.

Infatti, secondo AppleInsider, la nuova versione di questo strumento potrebbe subire diversi cambiamenti a partire da un completo restyling grafico. Questo si concretizza con l’introduzione di pulsanti rotondi in sostituzione ai tradizionali riquadri dei numeri.

Apple aggiorna e rivoluziona la sua calcolatrice

Sembra inoltre che sarà possibile ridimensionare lo strumento. La calcolatrice, se ingrandita, presenterà dei tasti estesi che assumeranno una forma ovale. Torneranno alla loro forma originale quando la calcolatrice tornerà alle sue dimensioni originali.

Apple ha definito la nuova calcolatrice la migliore di sempre. Come mai? A rendere lo strumento tanto speciale è sicuramente la presenza di alcuna funzionalità. La pima è la cronologia “a nastro”, accessibile con un click capace di mostrare agli utenti tutti i calcoli precedenti. Quest’ultimi, infatti, vengono tenuti in memoria per un lungo periodo di tempo.

Questa nuova funzione permetterà agli utenti di tracciare tutte le proprie operazioni precedentemente eseguite. Proprio per questo motivo, la barra della cronologia sarà visibile in ogni modalità in cui si troverà la calcolatrice. Dunque, sia in modalità scientifica, che in modalità base e di programmazione.

Inoltre, sarà inclusa anche un’integrazione con le Note di Apple. In questo modo gli utenti potranno creare appunti e annotazioni matematiche in modo pratico e semplice. Infine, verrà facilitato anche il lavoro con le valute. Questo è permesso grazie all’uso di uno strumento di conversione che si trova direttamente nell’interfaccia utente. Non sarà più necessario, dunque, accedere al menù a discesa ogni volta che si intende effettuare un cambio valuta.