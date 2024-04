La Vodafone sa bene come tentare i propri ex clienti, per cercare di spingerli nuovamente dalla propria parte. Non sorprenderebbe se molti utenti fossero tentati di passare alla nuovissima offerta Vodafone Silver, un pacchetto con all’interno qualunque cosa si possa desiderare, dai giga alle chiamate. La promo è tempo limitato e può essere attivata solo fino al 2 maggio, a meno che l’operatore non scelga di prolungare l’iniziativa.

Vodafone Silver: una promo scintillante

La nuova tariffa Vodafone Silver comprende 100 Giga di dati per navigazione da usare ovunque si vada, con la possibilità di poter sfruttare la grandiosa velocità della tecnologia 5G già inclusa nel pacchetto. Non sarebbe un’offerta mobile se non ci fossero anche gli SMS, ma quanti sono? Sono illimitati! Potrete riempire la casella dei messaggi di chiunque vogliate senza preoccupazioni. E le chiamate? Anche le telefonate sono senza limiti, in più se doveste avete qualche parente che abita in Romania e che ha Vodafone, potrete sfruttare i 1000 minuti gratuiti compresi nella promo.

Avete amici e conoscenti sparsi per il mondo? Avrete 300 minuti da consumare chiamando numeri fissi e mobili di differenti Paesi, come l’Argentina e l’Austria, e 100 minuti verso destinazioni come Egitto e Bolivia. Il costo di attivazione della Promo Vodafone richiede una cifra simbolica, solo 1 centesimo, mentre la SIM nuova è gratuita. L’unica spesa quando si attiva nuovamente la rete Vodafone è una mensilità anticipata di 8 euro.