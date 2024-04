Le Apple AirPods sono a conti fatti le cuffiette più amate ed apprezzate da parte del pubblico, dovete sapere infatti che la maggior parte dei consumatori si ritrova periodicamente a sperare di poterle acquistare, non riuscendovi per un prezzo leggermente troppo alto, rispetto alle aspettative originarie.

Proprio in questi giorni Amazon ha deciso di attivare una interessante campagna promozionale, che propone le Apple AirPods di seconda generazione ad un prezzo fortemente scontato. Stiamo parlando delle cuffiette di colorazione bianca, con finitura lucida su tutta la superficie, compatibili con tutti gli smartphone di casa Apple, e dotate di una custodia di ricarica (ricaricabile a sua volta con il filo), che propone una autonomia complessiva di circa 24 ore di utilizzo.

Ricordatevi del nostro canale Telegram ufficiale, per avere i codici sconto Amazon gratis direttamente sullo smartphone, in esclusiva assoluta, con anche le migliori offerte del momento.

Apple AirPods: che sconto Amazon oggi

Sconti davvero incredibili vi attendono in questo periodo direttamente su Amazon, dovete sapere infatti che il prezzo consigliato per le suddette cuffiette era di 149 euro, ma nel periodo sono state effettivamente scontate di circa 45 euro, approfittando così della riduzione del 30%, fino ad arrivare ad una spesa finale che oggi si aggira attorno a 103,99 euro. L’acquisto lo potete completare direttamente qui.

Come tutte le altre cuffiette di casa Apple, anche le suddette presentano taglia unica, non vengono quindi commercializzate con gommini particolari da utilizzare per per regolare il proprio orecchio. Integrano direttamente Siri, l’assistente vocale di Apple, che permette così di accedervi solamente pronunciando il comando vocale “Ehi Siri”, ed oltretutto permettono di accedere rapidissimamente al device, o meglio si collegano molto velocemente nel momento in cui vengono estratte direttamente dalla confezione (custodia di ricarica stessa).

Il prodotto viene spedito direttamente da Amazon, la consegna è prevista entro pochi giorni dall’acquisto, con garanzia di 24 mesi.