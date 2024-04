Sono vari i leak che negli ultimi tempi stanno rilasciando in rete una serie di informazioni utili riguardo il nuovo Google Pixel 8a. Dopo le informazioni relative ai colori disponibili per il nuovo smartphone, ora si torna a parlare del dispositivo di metà generazione e non di “belle notizie”. Infatti, un rivenditore ha pubblicato (sembra per sbaglio) il prezzo del nuovo Google Pixel 8a.

Google Pixel 8a accessibile ad un prezzo molto più alto

Il prossimo smartphone dell’azienda di Mountain View avrà un costo maggiore rispetto a quello del suo predecessore. Ad affermarlo sono anche fonti come GizmoChina e PassionateGeek che hanno messo a confronto i prezzi dei due modelli. Nello specifico, il prezzo di partenza del Pixel 7a, per la sua versione da 128 GB di memoria, era di 509 euro.

Suddetto rivenditore ha pubblicato la pagina prodotto del nuovo smartphone, annunciando che sarà disponibile al prezzo di 708,99dollari canadesi per la versione con 128 GB di memoria e 792,99dollari canadesi per quella con 256 GB. Dunque, il nuovo smartphone di Google costerà il 18% di più rispetto al modello lanciato nel 2023.

Se si applica la stessa proporzione sui prezzi di lancio per il mercato europeo è ipotizzabile che in Italia il nuovo Google Pixel 8a potrebbe partire da un prezzo di lancio di 600 euro per il modello da 128 GB. È importante ricordare che si tratta di una stima basata sui possibili rincari americani. Se anche il costo del dispositivo sul mercato canadese dovesse aumentare non sarebbe comunque certo che lo stesso aumento verrà registrato anche in Europa.

Per avere informazioni certe a riguardo bisogna dunque attendere il prossimo 14 maggio, durante il Google I/O, evento in cui il modello verrà ufficialmente presentato al pubblico. Solo in quell’occasione sarà possibile comprendere quale sarà l’effettivo costo dello smartphone in generale e di conseguenza anche sul mercato italiano.