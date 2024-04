Sappiamo che l’operatore telefonico italiano WindTre propone al momento anche offerte dedicate per la fornitura di Luce e Gas. In questi ultimi giorni, in particolare, per tutti i clienti che hanno attiva una di queste offerte, sarà possibile attivare in convergenza una super offerta di rete mobile. Stiamo parlando in particolare dell’offerta mobile denominata WindTre Family Multiservice 5G Easy Pay. La particolarità di questa offerta è che permetterà agli utenti di soffrire ogni mese di giga senza limiti per navigare anche con connettività 5G. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Windtre sta per lanciare un’offerta convergente per i clienti Luce e Gas

A partire dalla giornata di oggi 22 aprile 2024, l’operatore telefonico italiano WindTre ha reso disponibile una nuova interessante offerta di rete mobile pensata per tutti i clienti che possiedono al momento attiva una delle offerte di Luce e Gas dell’operatore. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata WindTre Family Multiservice 5G Easy Pay.

Anche questa volta, si tratta di un’offerta eccezionale ed ha un costo per il rinnovo mensile piuttosto contenuto. Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese giga senza limiti per navigare anche sulle reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti avranno accesso ogni mese a minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri.

Come già detto, il costo è piuttosto contenuto, dato che gli utenti dovranno pagare soltanto 9,99 euro al mese. Sarà però necessario scegliere come metodo di pagamento quello automatico Easy Pay. L’offerta in questione sembra che sarà attivabile non solo da chi è già cliente Luce e Gas di WindTre, ma anche per tutti i nuovi clienti dell’operatore che attiveranno una di queste offerte. Per il momento, sembra che WindTre Family Multiservice 5G sarà disponibile all’attivazione almeno fino al prossimo 12 maggio 2024. Staremo a vedere se l’azienda deciderà di prolungare o meno la durata di questa super offerta.