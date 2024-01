Tra le sue offerte, l’operatore telefonico italiano WindTre propone spesso delle iniziative dedicate alla convergenza con la rete fissa. Presso i negozi fisici autorizzati, in particolare, l’operatore ha deciso di rendere disponibile una nuova promo denominata Convergenza Special Orange con cui si potrà attivare una favolosa offerta di rete mobile con la convergenza con la rete fissa. Ecco i dettagli.

WindTre, ecco la nuova promo Convergenza Special Orange

Arriva la nuova promo Convergenza Special Orange di WindTre con cui si potrà attivare una favolosa offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno attivare una delle offerte di rete fissa dell’operatore WindTre e potranno inoltre attivare in abbinata un’offerta di rete mobile dal prezzo decisamente conveniente.

L’offerta in questione è WindTre GO Unlimited Fire+. Quest’ultima ha un costo molto basso di appena 6,99 euro al mese. Nello specifico, l’offerta includerà giga senza limiti per navigare in 4G grazie alla convergenza con l’offerta di rete fissa. Oltre a questo, l’offerta includerà anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri.

Come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, però, questa opportunità sarà data soltanto ai nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori telefonici. Tra questi, saranno compresi operatori come Iliad, Fastweb, CoopVoce e Rabona Mobile. Per quanto riguarda le offerte di rete fissa da abbinare, anche in questo caso il prezzo sarà molto basso, dato che si partirà da soli 19,99 euro al mese.