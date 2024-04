Il mercato dei videogiochi nel 2023 ha goduto di una forte crescita legata al miglior approvvigionamento di console next gen che ha di conseguenza migliorato l’accesso ai videogiochi a tutta l’utenza, PS5 e Xbox sono infatti diventate più disponibili grazie ad un attenuazione dello shortest.

I dati del 2023

Nel dettaglio per quanto riguarda l’hardware abbiamo assistito ad una vendita totale pari a 665 milioni di euro, tale cifra si compone di 487 milioni di euro legati alla vendita di console, che segna un bel 70% in più rispetto al 2022, a cui aggiungere il segmento accessori che ha visto un valore di 178 milioni di euro, ovvero un 46% in più rispetto all’anno precedente.

Per quanto riguarda invece la sezione software, quest’ultima ha segnato una contrazione dell’8%, ciononostante ha segnato un valore che lo rende il settore più influente, pari a 1,6 miliardi di euro, tale cifra si compone in questo modo:

599 milioni : videogiochi in digitale, 21% in meno rispetto al 2022

: videogiochi in digitale, 21% in meno rispetto al 2022 780 milioni : applicazioni, +4% rispetto al 2022

: applicazioni, +4% rispetto al 2022 264 milioni: giochi fisici, -6% rispetto al 2022

Gli acquisti in game hanno rivendicato un movimento di denaro pari a 285 milioni di euro, un calo del 42% rispetto all’anno precedente.

L’Italia

Per quanto riguarda i dati in Italia, abbiamo che circa sono 13 milioni i videogiocatori in Italia, questa cifra si compone da 8 milioni di uomini (61%), con età media di 30 anni, mentre le videogiocatrici sono 4,9 milioni (38%), con età media di 31 anni, il restante 0,1 milioni persone non si identificano né come donne né come uomini, il totale segna un calo dell’8% rispetto al 2022.

Per quanto riguarda invece la tipologia più giocata per tipologia di piattaforma di gioco abbiamo:

PC : 19% Strategia, 16% Shooter e 14% Sport

: 19% Strategia, 16% Shooter e 14% Sport Console : 29% Sport, 26% Racing e 22 Shooter

: 29% Sport, 26% Racing e 22 Shooter Mobile: 20% Brain/Puzzle, 18% Trivia e 16% Role Playing

Per quanto riguarda la top 10 dei giochi più venduti, è la seguente: