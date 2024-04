Tesla: produce troppe Model Y e decide un taglio dei prezzi

Tesla, l’azienda automobilistica del magnate Elon Musk, sta affrontando una situazione a dir poco complicata. Alcuni segnali indicano che la società abbia prodotto troppe automobili, superando i “limiti” soprattutto con il modello Tesla Model Y. Su queste auto, la casa d’auto ha imposto di recente delle vere e proprie offerte scontistiche in Europa, segno probabile di un tentativo di cercare di ridurre l’eccesso di disponibilità. Questa strana promozione, considerando che si tratta pur sempre di una vettura di alta gamma, suggerisce una discrepanza tra il numero di veicoli costruiti e quelli venduti. Che le aspettative abbiano superato la realtà?

Alcuni analisti del settore hanno notato, con una certa preoccupazione che le consegne effettuate nel primo trimestre di quest’anno potrebbero essere dovute esclusivamente alle offerte presenti e non all’effettiva richiesta della Tesla Model Y. Lo studio dei dati ha portato inevitabilmente a tagli alle stime dei ricavi e dei profitti ed ora gli esperti prevedono un aumento sostanziale delle scorte di prodotti finiti.

Perché la Tesla non è riuscita a vendere tante Model Y quanto si aspettava?

Il sospetto principale è che la Model Y stia invecchiando rapidamente. La miglior strategia sarebbe quella di apportare un aggiornamento, soprattutto considerando che, nonostante i prezzi scontati, rimane un veicolo molto costoso. Attualmente, il restyling della Model Y è stato effettivamente avviato. Il progetto è conosciuto come “project Juniper”, ma Tesla è stata molto criptica riguardo ai dettagli. Pare che per la priorità di Elon Musk sia quella di velocizzare lo sviluppo della prossima Model 2, che dovrebbe essere un modello d’auto simile alla Model Y ma più economica.

Secondo alcuni rumor, il progetto Juniper non è previsto per quest’anno, ma per il prossimo, contrariamente a quanto diffuso dalle voci sul web in passato. Ciò indica ancora una volta che la Tesla potrebbe volersi concentrare esclusivamente sulla Model 2 prima di dedicarsi al restyling tanto atteso della Y. Ora, la società ha comunicato nulla a riguardo della sovrapproduzione delle sue auto e non ha specificato se abbia altre strategie in merito, dato che le offerte non sembrano avere l’effetto voluto.