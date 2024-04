WIndTRE fa arrabbiare gli utenti: 6 EURO in più al mese su alcune offerte

Cosa penseresti nel caso in cui il vostro gestore dovesse aumentare il prezzo mensile delle vostre offerte mobili o fisse? Di certo non un gran bene. Questo è quanto sta accadendo agli utenti di WindTRE, azienda che ha deciso di optare per alcune rimodulazioni dovute al periodo.

Secondo quanto riportato, l’aumento dovrebbe essere consistente e scatterà a partire dal 1 luglio 2024. Tutti coloro che hanno ricevuto o riceveranno a breve un messaggio o un avviso all’interno della fattura di aprile per quanto riguarda le promozioni fisse, potrebbero ritrovarsi un aumento di 5,99 € in più. Tutto ciò però, almeno inizialmente, potrebbe essere mitigato da una scelta di WindTRE riguardante tutti coloro che hanno incorso il pagamento del router a rate. Questi utenti riceveranno infatti uno sconto pari all’aumento, così da non ravvisare alcun tipo di rincaro.

Le motivazioni di tale scelta sembrano essere sempre le stesse. WindTRE riferisce infatti di avere la necessità di modificare il posizionamento dell’offerta commerciale sul mercato, continuando con gli investimenti al fine di tenere il servizio alto.

WindTRE rimodula le sue offerte: ecco come recedere

Gli aumenti che WindTRE ha in programma riguarderanno dunque solo coloro che riceveranno l’avviso ma tranquilli: c’è la possibilità di recedere.

Come prevede la legge infatti chi non accetta la rimodulazione imposta dal suo gestore, può passare ad un altro operatore senza pagare alcun costo di disattivazione o penale purché sia entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione.

Tutto quello che bisogna fare è chiamare il 159 per verificare la propria identità e procedere o adottare altre soluzioni. Tra queste, c’è sempre a disposizione la possibilità di recarsi presso un punto vendita WindTRE, ma si può usare anche il sito ufficiale compilando il modulo presente nella sezione dedicata.

Ovviamente queste sono solo alcune delle soluzioni disponibili per esercitare il proprio diritto di recesso presso WindTRE. La cosa importante è poter avere libero arbitrio senza dover sottostare per forza di cose e a costi superiori.