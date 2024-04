Una vera e propria offerta irrinunciabile vi attende quest’oggi direttamente su Amazon, poiché avete l’opportunità di acquistare un Apple MacBook Air, nella sua versione del 2022, con uno sconto effettivo di 250 euro sul prezzo consigliato originario dell’azienda.

L’offerta va a toccare il prodotto che prevede un display da 13,6 pollici di diagonale, trattasti di un Liquid Retina di ottima qualità, con cornici sottilissime, ed una fotocamera frontale in FullHD, utilizzabile sia per FaceTime che il Face Unlock, mosso dal processore M2 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. La tastiera è completa, retroilluminata a LED singolo, ovvero non è RGB, disponibile nella colorazione Argento caratteristica di Apple, con materiali metallici di alta qualità.

Apple MacBook: che occasione per spendere poco

Nessuno si sarebbe mai aspettato di pagare un Apple MacBook così poco, infatti l’Air del 2022 sarebbe in commercio ad un listino di 1349 euro, che nel periodo è invece stato scontato del 19%, un quantitativo più che bilanciato rispetto proprio alla tipologia, e marchio, del prodotto, che l’ha portato così a costare solamente 1099 euro. Coloro che lo acquisteranno a questo link, devono comunque sapere essere venduto con garanzia di 24 mesi, ma restituibile solo entro 14 giorni dalla ricezione.

L’autonomia è il fiore all’occhiello del prodotto, infatti può raggiungere fino a 18 ore di utilizzo continuativo, con il display che ha una luminosità massima di 500 nit, perfetto per essere utilizzato sotto la luce solare diretta. E’ un notebook estremamente portatile, infatti ha un peso di soli 1,2 kg, con tantissime opzioni di connettività, tra cui troviamo ben due porte Thunderbolt ad alta velocità, ed anche un jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o microfono esterni. Le altre colorazioni presenti su Amazon potrebbero presentare prezzi differenti rispetto a quello indicato nell’articolo.