Vodafone, scegli una SILVER e ottieni fino a 200 GB a partire da 7 EURO

Contestualmente al periodo storico, è importante fornire offerte mobili che non costino troppo e che garantiscano tanti contenuti, soprattutto in termini di giga. I gestori virtuali e Iliad sono maestri sotto questo aspetto ed è proprio grazie a questa peculiarità che hanno rubato tanti utenti a Vodafone nel corso degli anni.

Ora però il gestore anglosassone non è più disposto a passare da vittima sacrificale ed ha ufficializzato il ritorno di due offerte mobili. Stando a quanto riportato infatti sono ancora disponibili quelle promo Silver che già durante ottobre, novembre e dicembre del 2023 avevano rimesso parzialmente le cose a posto.

Vodafone torna a dominare e lo fa con le sue due Silver, ecco i dettagli

Sia la prima che la seconda Silver di Vodafone offrono ogni mese tantissimi contenuti da sfruttare. La prima delle due riesce ad essere subito incisiva con i suoi minuti senza limiti verso tutti e con SMS senza limiti verso tutti. La connessione ad Internet è disponibile con 100 giga in 4G, il tutto per un prezzo mensile di 7,99 €.

La seconda offerta non si discosta troppo da questi contenuti ma riesce a fare addirittura di meglio, proponendo minuti e messaggi senza limiti con un quantitativo di 150 giga in 4G. Il prezzo chiaramente aumenta e consiste in 9,99 € mensili da pagare.

Vodafone propone agli utenti anche un regalo per il primo mese, ovvero di poter pagare entrambe le offerte solo 5 € al mese. C’è anche l’opportunità di poter avere qualche giga in più, più specificamente 50 da aggiungere alle due promo. Basta scegliere il servizio SmartPay per la ricarica automatica.

Per quanto concerne gli utenti che possono sottoscrivere le due offerte Silver, si parla solo di CoopVoce e Iliad. Chi proviene da queste due realtà dunque avrà libero accesso alle nuove soluzioni di Vodafone.