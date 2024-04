Uno zaino su misura per il proprio laptop non solo fornisce protezione al dispositivo ma offre uno spazio conveniente anche per tutti gli altri oggetti essenziali che si usano nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, non tutte le borse/zaini per laptop sono uguali. Di seguito alcune opzioni per soddisfare diverse esigenze che è possibile acquistare comodamente su Amazon.

Tra gli zaini più consigliati per laptop: Timbuk2 Authority

È dotato di numerose tasche per riporre gli effetti personali, incluso uno scomparto dedicato per laptop che può contenere notebook fino a 17 pollici. Resiste anche alla pioggia, se lieve, ed è dotato di un fondo resistente all’acqua. La qualità costruttiva complessiva è ottimale e c’è molta imbottitura sulle cinghie e sullo schienale per il massimo comfort. Include anche una tasca laterale per riporre una bottiglia d’acqua ed è disponibile in più colorazioni. Non è un’opzione economica ma un ottimo investimento per chi cerca il massimo: disponibile su Amazon a 257,78 euro nella variante Eco Nero Deluxe.

Zaino Premium per laptop: Peak Design Everyday Backpack (V2)

Prezzo che varia a seconda del modello/colore specifico scelto, disponibile su Amazon, e così come quello precedente è una spesa non così modesta ma duratura nel tempo per la qualità offerta. Particolarmente amato dagli appassionati di fotografia per riporre tutto il necessario per scatti impeccabili. Include un rivestimento resistente all’acqua, numerosi scomparti e si può modulare e personalizzare la parte sul retro per restringerla o allargarla a seconda delle necessità.

La miglior opzione economica: Tomtoc 360 Protective

Disponibile in due dimensioni differenti, è una buona opzione per chi cerca una soluzione sottile, pratica e con un budget limitato. La sua imbottitura fornisce protezione da urti, impatti e cadute. Dispone inoltre di molteplici tasche per riporre gli accessori del laptop e tutti i documenti. Oltre all’apertura principale, è dotata di una comoda tracolla. Acquistabile a soli 54,99 euro su Amazon.

Mystery Ranch Catalyst 26L

Il Mystery Ranch Catalyst 26L è un altro zaino solido per trasportare laptop, attrezzatura informatica e alcuni oggetti di uso quotidiano. Il suo esterno durevole e resistente agli agenti atmosferici può sopportare pioggia leggera o neve e puoi riporre un laptop fino a 16 pollici. Lo scomparto principale ragionevolmente grande ha un design unico, meno classico, a tre zip che offre un rapido accesso all’interno. Altre caratteristiche includono due tasche laterali per bottiglie d’acqua e una tasca a portata di mano per gli oggetti dell’ultimo minuto. Infine, puoi scegliere tra quattro opzioni di colore. Acquistabile su Amazon.

Borsa a tracolla Briggs & Riley Kinzie Street-Micro

Acquistabile su Amazon, dal design elegante e adatta anche ai viaggi di breve durata, con la possibilità di inserirla praticamente su qualsiasi trolley con l’apposita cinghia sul retro. I dettagli in vera pelle conferiscono un aspetto premium e può contenere un laptop da 15 pollici. Hai anche spazio per riporre notebook, accessori per laptop e altro ancora. Inoltre, integra una tracolla regolabile adatta a tutte le altezze e le situazioni.

Zaino Solo Re: Define, praticità e risparmio

Zaino dotato di tutto il necessario e con un occhio di riguardo al budget, in offerta su Amazon nonostante le spese di spedizione. Ha uno scomparto imbottito per laptop, una tasca per tablet o e-reader, due tasche laterali in rete per bottiglie d’acqua e altro ancora. Se non sei ancora passato al wireless, è dotato di una porta per le cuffie che ti consente di tenere il telefono o il tablet all’interno e continuare ad ascoltare tramite un paio di cuffie cablate. Maneggevole anche per l’uso di powerbank.