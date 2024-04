Sofisticati spyware stanno infettando gli iPhone, spiando e controllando i telefoni dei loro proprietari. Per questo Apple sta inviando notifiche agli utenti avvertendo che i loro dispositivi potrebbero essere oggetto di attacchi di spyware da mercenari.

Spyware mercenari e le misure di sicurezza di Apple

Apple sta quindi inviando notifiche agli utenti di iPhone in ben 92 Paesi. Avvertendo che i loro dispositivi potrebbero essere infetti, ed essere quindi stati soggetti, di attacchi spyware da mercenari. Il messaggio avvisa gli utenti in modo chiaro: “Apple ha scoperto che sei stato colpito da un attacco spyware da parte di mercenari, per compromettere da remoto l’iPhone associato al tuo Apple ID“. Avviso simile ad uno inviato in precedenza. L’unica differenza sarebbe il termine “state-sponsored attacks”, sostituito con “mercenary spyware attacks”, a seguito della contestazione del Governo Indiano che ha utilizzato lo spyware per controllare alcuni soggetti ritenuti pericolosi.

Negli anni, rispetto ad Android, sono stati veramente pochi gli spyware che hanno colpito i dispositivi di Apple. Ma quelle poche volte, si trattava di potenti malware come Pegasus, sviluppato dall’azienda israeliana NSO Group, che hanno dimostrato la capacità di compromettere i dispositivi Apple.

“Questi attacchi costano milioni di dollari e vengono lanciati individualmente contro un numero molto limitato di persone, ma il targeting è continuo e globale. Il costo estremo, la sofisticatezza, la natura mondiale rendono gli attacchi spyware mercenari alcune delle minacce digitali più avanzate esistenti oggi”.

Come citato da Apple, i virus indirizzati ai dispositivi proprietari, sono sofisticati, costosi e destinati a controllare oppositori politici, attivisti e giornalisti. Ed è per questo che l’azienda invita gli utenti a prendere la questione molto seriamente. Invitando quindi, a prendere precauzioni per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati. Tra cui, attivare la modalità lockdown, nota anche come modalità isolamento, sotto la voce “Privacy e sicurezza” delle impostazioni dell’iPhone. Volta proprio a limitare le connessioni e l’accesso ai file interni dell’iPhone, rendendolo praticamente isolato. Modalità che deve essere attivata proprio quando si porta il telefono da un tecnico esperto nella speranza che riesca a disattivare lo spyware.