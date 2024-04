Guardando alle vendite di auto a idrogeno negli Stati Uniti, soprattutto in California, il primo trimestre di quest’anno è stato davvero un brutto colpo. Solo 223 nuove auto sono state immatricolate, con un calo impressionante del 70% rispetto all’anno scorso. Un segnale piuttosto preoccupante.

L’auto ad idrogeno: è ancora la scelta più giusta?

La situazione si complica se guardiamo ai modelli disponibili. Abbiamo solo due opzioni: la Toyota Mirai e la Hyundai Nexo. Entrambe però hanno subito una caduta libera nelle vendite. La Mirai ha segnato solo 172 vendite nel trimestre, mentre la Nexo ha fatto ancora peggio con appena 51. Una situazione davvero ai limiti del sostenibile.

Certo, c’è stata la presentazione della Honda CR-V e:FCEV 2025 a marzo, dopo che la Honda ha smesso di produrre la Clarity Fuel Cell. Ma, onestamente, con così poche auto in giro, è difficile vedere come questa novità possa davvero cambiare le cose.

E non finisce qui. Ci sono altri problemi che stanno mettendo i bastoni tra le ruote. Ad esempio, i costi elevati dell’idrogeno e la mancanza di stazioni di rifornimento. E la recente chiusura di tutte le stazioni di rifornimento di idrogeno di Shell in California non ha certo aiutato la situazione.

Per il futuro delle auto a idrogeno, potremmo guardare al Giappone o alla Corea del Sud per nuovi modelli. Dopotutto, nessuno dei modelli attuali è prodotto negli Stati Uniti. Ma c’è una grande competizione dalle auto completamente elettriche, che diventano sempre più convenienti ed efficienti.

Mentre il mondo avanza, l’idrogeno rimane un passo indietro

Insomma, il destino delle auto a idrogeno è davvero incerto. Con le auto elettriche che avanzano sempre di più, i problemi con i costi e le stazioni di rifornimento, è difficile fare previsioni. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi e se ci saranno cambiamenti significativi nel mercato delle auto a idrogeno.