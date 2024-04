Dacia: in arrivo un nuovo SUV coupé che sostituisce l'Arkana?

La Dacia è un’azienda nota per il suo saper offrire ai clienti dei veicoli pratici a prezzi accessibili. Le sue vetture variano di tipologie, ma adesso l’occhio è puntato direttamente sul prossimo modello Coupé, facente parte del segmento dei SUV. Il nuovo Coupé di Dacia andrà a colmare il vuoto lasciato dalla Renault Arcana, e promette di attirare l’attenzione di una clientela molto più vasta, grazie a una serie di innovazioni ed opzioni di propulsione.

Il SUV presenta una diversa gamma di motorizzazioni. A quanto sembra sarà disponibile sia con motori a benzina elettrificati, dove vengono incluse le tecnologie ibride leggere a 48 volt e ibride a ricarica automatica. Per chi invece cerca un’alternativa ancor più sostenibile è prevista una versione BiFuel adattata all’uso del GPL.

Un nuovo SUV dalle grandiosi prestazioni

La decisione della Dacia di concentrarsi sulla nuova proposta è stata anche motivata dalla fine della produzione della Renault Arcana. Tale modello che ha riscontrato molto successo in tutta l’Europa. Il nuovo SUV Coupé di Dacia cercherà di conquistare tutti i clienti che, se essa fosse stata disponibile, avrebbero scelto l’Arkana.

Non si sa ancora quale sarà il posizionamento sul segmento dei SUV Coupé in confronto alla prossima Dacia Bigster. La Bigster sarà un SUV a 7 posti e consentirà di portare all’interno del settore un’auto spaziosa e molto comoda. Sarà interessante fare una comparazione tra entrambi i veicoli e capire quali siano effettivamente le differenze sostanziali.

Il SUV Coupé di Dacia pare che non presenterà una tecnologia ibrida plug-in. L’azienda è nota anche per i suoi prezzi particolarmente allettanti, Oltre ciò è divenuta popolare per la sua introduzione ad una progressione ibrida plug-in. Non è escluso che questa possa essere implementata in futuro attraverso una rivisitazione del modello.

Anche se non sono stati resi disponibili i dettagli specifici su quale sarà il nome definitivo e qual sarà il design di questo fantastico modello, le aspettative create già sono molto alte. Gli esperti prevedono che il debutto di questo SUV Coupé avverrà nel 2026. C’è ancora quindi da attendere parecchio tempo e i fan più accaniti possono continuare a fare supposizioni ed elaborare teorie su quali saranno tutti gli aspetti di questo modello e scoprire quali altre sorprese abbia in serbo la Ranault.