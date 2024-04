Samsung Galaxy: una linea verde compare sullo schermo

Alcuni utenti aventi uno smartphone della gamma Samsung Galaxy stanno riscontrando problemi con lo schermo OLED dei dispositivi. Sembra che la problematica sia nata dopo l’ultimo aggiornamento del software. Non è la prima volta che si verifica questo spiacevole episodio in seguito a un aggiornamento. Gli utenti sono infastiditi e frustrati dall’accaduto.

Il problema consiste nel fatto che delle linee verdi o rosa sono comparse sullo schermo di alcuni utenti che hanno un Galaxy A73, Galaxy M21, Galaxy M52, un device appartenente alla serie Galaxy S21, alla serie Galaxy S22 o che possiedono persino il Galaxy Z Flip 3. La linea è apparsa dopo l’installazione della versione One UI 6.0 o in seguito all’aggiornamento di sicurezza di questo mese.

La Samsung? Cos’ha comunicato? Ad ora nulla

Non si sa ancora quale sia l’origine del problema. Alcuni hanno creduto si trattasse di un episodio fasullo o perlomeno non legato agli aggiornamenti. Per sfatare questa teoria, gli utenti hanno condiviso online i video dell’installazione per dimostrare quale fosse la verità, e che la linea sui dispositivi Samsung fosse comparsa in assenza di urti accidentali o cadute.

La preoccupazione più importante probabilmente è il fatto che il display, colpito dalla problematica, è tra le componenti più costose degli smartphone Samsung, così come degli altri dispositivi di brand diversi. Se la linea dovesse continuare ad apparire sullo schermo e si dovesse sostituire il display, l’utente sarebbe costretto a pagare una cifra equivalente quasi a metà del prezzo di vendita dell’intero dispositivo. Anche dopo tutte le segnalazioni, la Samsung non ha espresso chiarimenti su come il difetto potrà essere risolto o se i centri di assistenza hanno avuto l’approvazione per la sostituzione gratuita dello schermo.

Non si sa ancora se il problema sui dispositivi Samsung sia limitato a determinate distribuzioni o sia riguardante tutti i mercati. Mentre attendiamo comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda, consigliamo di disattivare gli aggiornamenti automatici per i modelli colpiti. Vi tranquillizziamo dicendo che in Italia non ci sono state ancora segnalazioni, tuttavia il problema potrebbe comunque presentarsi.