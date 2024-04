Phishing e truffe: il MESSAGGIO che prosciuga le CARTE di credito

Purtroppo ci sono troppe truffe in giro e una nuova è arrivata tramite e-mail. Diverse persone hanno segnalato su più portali di essersi ritrovati di fronte ad una truffa molto pericolosa che ha portato via loro soldi e dati. In basso c’è scritto tutto per filo e per segno.

Truffa nuova contro gli utenti: ecco il messaggio e cosa significa

“Buongiorno! Come sei vita?? In che paese vivi? Dovrei di nuovo sottolineare cosa esclusivamente sono severo relazioni voglio. Vorrei incontrare un adulto uomo per una relazione seria! ti prego scrivimi più i tuoi hobby?

aspetterò per la tua messaggio aspetta il ritorno. Ho già comprato un biglietto per il 14 e andrò in Turchia e non ci vedremo mai più.

Ho molta paura di dare i miei dati di contatto via email perché non è sicuro.

Ma ho trovato una via d’uscita! Mi sono registrato su un famoso sito di incontri, si chiama

MoonlightMirage91 , ti invio il mio profilo e voglio che tu mi scriva.

Mio marito potrebbe vedere la tua risposta e non voglio avere problemi.

Fai una rapida registrazione e trovami sul sito, in seguito ci scambieremo i numeri e ci chiameremo.

Ancora una volta, la prego di non utilizzare questo indirizzo e-mail per rispondermi, non mi deluda.

Sì, e vorrei sottolineare che non sono il tipo di persona che cerca il profitto – pagherò tutte le spese.

Spero di avervi incuriosito e attendo con ansia una vostra risposta.

Se ho sbagliato post, mi scuso con voi per aver letto questo!

Georgina Davidson“.

Un testo del genere è arrivato già tante altre volte e infatti la linea che lo contraddistingue è sicuramente quella dell’italiano scritto malissimo. Proprio da qui si capisce benissimo che è una truffa. Ovviamente di solito c’è anche un link: cliccandoci su si finisce su un form da compilare, utile solo per rubare i dati.