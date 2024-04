Avete sentito parlare del nuovo Cubot KingKong Ax e desiderate avere qualche informazione in più a riguardo ? Siete giunti nel posto giusto.

Ad oggi, viviamo in un’epoca in cui l’innovazione tecnologica avanza a un ritmo vertiginoso. Trasformando radicalmente il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo con il mondo intorno a noi. Ogni giorno, nuovi dispositivi vengono introdotti sul mercato, promettendo di migliorare le nostre vite in modi che un tempo erano considerati fantascienza. Ma, tra questa marea di innovazioni, è raro trovare un prodotto che si distingua davvero, che vada oltre le semplici aspettative per offrire una vera e propria rivoluzione del settore.

Ecco dove entra in gioco il telefono di cui parleremo in questa recensione. Quest’oggi, ci immergeremo nell’esame approfondito del nuovissimo smartphone Cubot kingkong Ax, prodotto dall’azienda cinese Shenzhen Huafurui technology Co. Considerata tra le 10 compagnie più innovative in Cina, in grado di produrre dispositivi innovativi, dal design moderno e a prezzi competitivi. A tal proposito nel corso di questa recensione, esploreremo ogni aspetto del dispositivo, dal design alla sua posizione nel mercato attuale. Quindi, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel cuore di questa analisi dettagliata.

DESIGN E COSTRUZIONE

Per gli amanti degli smartphone rugged, l’attesa è finita, con l’arrivo imminente del KingKong AX, il cui lancio è programmato per il 15 aprile.

Dal punto di vista del design, il Cubot è stato attentamente studiato per garantire una robustezza superiore senza compromettere l’estetica o le funzionalità. Il telaio in metallo offre una solida struttura di supporto, mentre la parte posteriore in TPU testurizzato fornisce una presa sicura. Ma aggiunge anche uno strato aggiuntivo di protezione dagli urti. I rinforzi agli angoli e le viti visibili contribuiscono ulteriormente alla forza strutturale, cosìcche possa resistere anche agli impatti più duri senza subire danni. Il vetro Panda Glass che protegge il display offre una chiarezza visiva impeccabile, ma è anche incredibilmente resistente ai graffi e agli urti, facendo in modo che lo schermo rimanga intatto anche dopo un utilizzo intenso.

Una caratteristica distintiva del design è sicuramente la sua classificazione IP68 e IP69K, che lo rende completamente immune all’acqua e alla polvere. Ciò significa che il cellulare può essere immerso in acqua fino a una profondità di 1,5 metri per un massimo di 30 minuti senza subire danni, ed internamente è protetto per impedire la penetrazione di polvere e detriti. In più, può resistere anche ai lavaggi ad alta pressione e agli ambienti più impegnativi, come i cantieri di costruzione o le zone industriali.

Per quanto riguarda lo stile esterno, esso è caratterizzato da linee pulite e un profilo robusto, che riflette la sua natura resistente e affidabile. Lo schermo da 6,583” regala un’ampia area di visualizzazione per un’esperienza multimediale coinvolgente, mentre quello secondario posteriore aggiunge un tocco di innovazione e funzionalità aggiuntive. Posizionati strategicamente sui lati del cellulare, i tasti fisici, del volume e di accensione, garantiscono un feedback tattile preciso e reattivo, per un funzionamento ottimale anche con guanti o mani bagnate. In più, il pulsante di personalizzazione consente di assegnare azioni specifiche o avviare app con un singolo tocco, per una maggiore flessibilità e libertà d’uso.

FUNZIONAMENTO

Oltre al suo design robusto, il KingKongAX favorisce un funzionamento fluido e dinamico, grazie alla sua interfaccia utente basata su Android 14. Quest’ultima è stata progettata per garantire un utilizzo senza soluzione di continuità, con accesso rapido alle applicazioni e alle funzionalità più utilizzate. La navigazione è estremamente intuitiva, e consente la massima libertà di spostarsi rapidamente e senza problemi tra le diverse schermate e programmi.

Una delle caratteristiche più interessanti è il già citato display secondario posteriore, che aggiunge un ulteriore livello di opzioni e versatilità. Ciò permette infatti, di controllare lo stato della batteria; visualizzare le notifiche in arrivo e accedere rapidamente a funzioni come la fotocamera e il lettore musicale, senza dover aprire l’interfaccia principale del telefono ogni volta. Una funzionalità particolarmente rilevante in situazioni in cui è necessario avere un accesso rapido alle informazioni senza interrompere il flusso di lavoro.

CONNETTIVITÀ

Ma non è ancora finita qui. Lo smartphone è dotato di uno slot ibrido a doppio vassoio, che permette l’utilizzo di due schede NanoSIM o di una Nano-SIM e una microSD. Ciò assicura una più alta flessibilità nella gestione delle reti e dello spazio di archiviazione.

La connettività è uno degli elementi cruciali di questo cellulare. Supporta la copertura 4G su entrambe le sim, con una vasta gamma di bande di rete che assicurano una linea stabile e veloce ovunque ci si trovi. In più, dispone di NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, WiFi Direct, Hotspot e CastDisplay, per una tenuta ancora più completa e versatile.

Il cuore dell’Ax è rappresentato dal chipset MediaTek Helio G99 a 6nm. Esso garantisce prestazioni affidabili ed efficienza energetica, per un’esperienza fluida e reattiva. La CPU octacore, composta da due core CortexA76 da 2,2GHz e sei A55 da 2,0GHz, insieme alla GPU ARM MaliG57 dualcore da 1GHz, gestisce facilmente le attività più impegnative.

Con 12GB di RAM e 256GB di archiviazione UFS 2.2 integrata (espandibile), il Cubot dispone di un ampio spazio per memorizzare app, foto, video e altro ancora. I suoi 429.989 punti su AnTuTu 10 lo posizionano tra i più performanti del suo segmento di mercato.

COMPARTO FOTOGRAFICO

Cosa dire del sistema di fotocamere che appare estremamente versatile. La camera principale utilizza un sensore Samsung S5KHM2 da 108MP, abbinato a un obiettivo a 6 elementi con apertura f1.89. Ciò consente di catturare immagini dettagliate e nitide, mentre la capacità di registrare video 2K a 30fps garantisce ripresa fluida e di qualità.

Troviamo anche una telecamera macro da 5MP e di un sensore di profondità da 0,3MP, grazie a cui è possibile esplorare nuovi modi di catturare il mondo che ci circonda. La fotocamera frontale da 32MP utilizza un sensore Sony IMX616 e un obiettivo f2.0, per selfie sempre nitidi e luminosi.

L’app camera dà libero accesso ad una tantissimi effetti di scatto e opzioni di personalizzazione. Con un’interfaccia intuitiva e funzionale, è possibile esplorare facilmente diversi filtri , tra cui Ritratto, Gif, Panorama, Mono e altro ancora. La modalità “Pro” consente di regolare manualmente le impostazioni di scatto per ottenere risultati personalizzati, mentre quella nominata “Notte” cattura foto luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità.

AUTONOMIA

È ormai piuttosto chiaro che questo smartphone si posiziona come uno dei più robusti e affidabili del momento. Oltre alla sua resistenza, presenta anche una carica potente e un sistema di alimentazione rapida, per essere sempre in movimento senza il rischio di interruzioni.

Dotato di una batteria al litio-polimero da 5100mAh, promette una durata eccezionale per affrontare anche le giornate più impegnative. Ma quanto dura effettivamente? Per rispondere a questa domanda sono interesanti i risultati ottenuti attraverso una serie di test accurati per valutare le prestazioni in diverse condizioni.

Durante un’intensa sessione di navigazione con il display impostato a 60Hz, il telefono ha mantenuto una durata impressionante di 12 ore e 51 minuti. Anche con lo schermo configurato a 90Hz, ha continuato a funzionare per oltre 10h, dimostrando la sua affidabilità anche con impostazioni più esigenti. E persino con l’impostazione a 120Hz, il dispositivo ha superato le 8h di uso ininterrotto.

Per fare in modo che non restiate mai a corto di energia, il Cubot prevede una tecnologia di ricarica rapida da 33W. Anche in questo caso il sistema è stato testato per valutarne l’efficacia e la velocità. Durante i test di carica, è stato osservato che lo smartphone ha riportato un valore del 70% in soli 35min dall’inizio. Anche se il processo rallenta leggermente dopo questo punto, è stato comunque in grado di completarsi in meno di 2h, raggiungendo il 100%. È importante notare che nel corso di questo processo, la temperatura può aumentare leggermente. Nel caso del King Kong , si è notato che si raggiungevano i 51°C durante la fase più intensa, ma si stabilizzava intorno ai 30°C una volta finita.

Insomma, questo prodotto si conferma come una scelta ideale per coloro che cercano una soluzione stabile ed affidabile. Con una durata che supera le 10h di uso e un’alimentazione veloce che riporta al 70 % in meno di 40min.

PREZZO E CONCORRENZA

Il debutto del CubotAX sui mercati internazionali è fissato, come già dichiarato, per il 15 aprile. Potere però provare ad ottenerlo anticipo, partecipando al giveaway che ne mette in palio ben cinque esemplari inediti.

Per partecipare al concorso vi basterà visitare la pagina ufficiale dedicata all’evento, e leggere tutti i dettagli e le informazioni da conoscere. Altrimenti non vi resta che attendere il suo lancio e provare ad acquistarlo direttamente sulla piattaforma AliExpress. Qui è possibile trovarlo al costo di 475.18 euro. Il suo valore economico, per alcuni, potrebbe risultare troppo alto. Soprattutto considerato quello di altri modelli di smartphone dello stesso marchio. Ad ogni modo, come è stato più volte dimostrato, il dispositivo si presenta come un prodotto di fascia alta, che garantisce comunque un ottimo rapporto qualità-prezzo. Una proposta di mercato più che competitiva, in particolare se prendiamo in considerazione l’alto livello delle prestazioni. Disponibile anche sul sito ufficiale.

PRO E CONTRO

Dopo un’analisi generale di quelle che sono le caratteristiche principali del cellulare, è così giunto il momento di tirare le somme e individuare gli aspetti positivi e negativi. Dal punto di vista dei pro troviamo per esempio, il suo alto livello di resistenza. Infatti si posiziona come una soluzione ideale per chi è particolarmente distratto e lascia il telefono ovunque. Per chi lavora in ambienti difficili o per gli amanti delle attività all’aria aperta. Altro vantaggio esclusivo, sono sicuramente le sue già citate potenti capacità, garantite dalla presenza del chipset. Infatti, il può supportare anche le applicazioni più esigenti, come i giochi e pesanti file multimediali. Rientrano negli elementi positivi anche il comparto fotografico completo e lo schermo di alta qualitá. Quest’ultimo infatti garantisce un’esperienza visiva nitida e fluida, ideale per la fruizione di contenuti multimediali. Elemento distintivo anche la carica durevole e veloce, che ripristina tutta l’energia del dispositivo in pochissimo tempo.

Ma non non mancano alcuni fattori che potremmo definire “negativi”. Tra queste una steuttura estetica davvero massiccia. In quanto la robustezza dello smartphone si riflette nel suo design e nel peso. Il che potrebbe non essere apprezzato da chi preferisce cellulari più sottili e leggeri. In più il software risulta essere potenzialmente limitato. Infatti, mentre dal punto di vista dell’ hardware lo smartphone garantisce prestazioni solide, il software potrebbe invece, non essere ottimizzato al massimo, portando a possibili limitazioni nelle funzionalità o nella fluidità dell’interfaccia utente. Ancora, manca di certificazioni di resistenza militare. Ovvero nonostante le certificazioni IP68 e IP69K, l’AX non ha una certificazione di resistenza militare, che potrebbe essere desiderata da alcune persone come un’ulteriore garanzia di resistenza. Infine abbiamo il prezzo, che anche se risulta essere piuttosto competitivo considerata la qualità del dispositivo, il costo di 475.18 euro potrebbe risultare elevato per alcuni consumatori, specialmente se consideriamo l’alta offerta di cellulari concorrenti presenti sul mercato attuale.

CONCLUSIONE

In conclusione, il Cubot KingKong AX si presenta come una solida opzione per coloro che cercano uno smartphone rugged capace di resistere alle sfide quotidiane. Con la sua costruzione robusta, prestazioni affidabili e fotocamera potente, offre una combinazione vincente di durata, funzionalità e convenienza.

Nonostante alcuni piccoli aspetti che per alcuni potrebbero rappresentare “una limitazione”, questo smartphone resta una scelta solida per chi cerca un telefono che possa resistere a condizioni estreme senza compromettere le prestazioni o la qualità dell’esperienza di utilizzo. Con una batteria durevole e la ricarica rapida, è in grado di tenervi connessi e produttivi anche per tutto il giorno, presentandosi come un compagno affidabile per le vostre avventure quotidiane.