Fra una manciata di giorni il produttore cinese Realme annuncerà un altro smartphone che andrà ad affiancarsi agli device della famiglia Realme Narzo. Ci stiamo riferendo al prossimo Realme Narzo 70X 5G, un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Grazie ad alcuni teaser e alle ultime indiscrezioni emerse in rete, possiamo scoprire in anteprima alcune delle caratteristiche tecniche di questo dispositivo.

Realme Narzo 70x 5G sta per arrivare, ecco alcune delle presunte specifiche

Fra pochi giorni, il produttore tech Realme annuncerà in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Come già accennato in apertura, il dispositivo in questione è il prossimo Realme Narzo 70x 5G. Quest’ultimo sarà svelato ufficialmente per il mercato indiano durante un evento che si terrà il prossimo 24 aprile 2024.

Mancano dunque pochi giorni al suo debutto e ora sappiamo qualche piccola sua peculiarità. Partendo in primis dal design, sappiamo che il nuovo device di casa Realme seguirà le linee degli ultimi modelli che abbiamo visto in questi ultimi mesi. Sul retro sarà infatti presente l’ormai iconico oblò in cui saranno collocati i vari sensori fotografici. Sembra che le fotocamere posteriori saranno tre e che ci sarà almeno un sensore fotografico principale da 50 MP.

Per quanto riguarda il display, sappiamo che la diagonale sarà molto ampia e che sarà presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Tuttavia, per il momento non sappiamo se si tratterà di un pannello con tecnologia IPS LCD o con tecnologia SuperAMOLED. Sappiamo inoltre che lo smartphone potrà contare su una batteria con una capienza di 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida da 45W. Sembra che all’appello non mancherà neanche la certificazione IP54.

Il nuovo Realme Narzo 70x 5G sappia.o che sarà distribuito ufficialmente tramite lo store online Amazon India ad un prezzo di 12000 INR, ovvero a circa 135 euro al cambio attuale.