Zhidou Rainbow: la nuova auto elettrica minuscola da 4.000 euro

La Zhidou, azienda creata dalla collaborazione tra il Geely Holding Group, l’XDY Machinery e GSR Ventures, ha dato vita alla sua ultima creazione. Piccola, elettrica, compatta, la nuova Rainbow conquisterà tutti coloro che cercano un’auto sostenibile, pratica e con cui si possa trovare parcheggio praticamente ovunque. Il veicolo è disponibile in ben cinque versioni differenti, con un prezzo di partenza che va dai 4000 euro circa, fino ad arrivare a più o meno 5700 euro.

La Rainbow possiede un design unico, moderno e fresco. Se si vuole risaltare tra la folla e siamo nei colori, si può scegliere tra una carrozzeria in verde, ciano, giallo, rosa e viola. A livello di lunghezza l’auto misura 3224 mm, la larghezza invece è di 1515 mm, mentre l’altezza è di 1630 mm. Per quanto riguarda il passo si ha una distanza di 2100 mm. In molti hanno notato una certa somiglianza con questo modello e la Geely Panda Mini EV, ma ciò che le differisce è proprio lo stile.

Auto piccola, prezzo minuscolo

La Rainbow elettrica al suo interno presenta un ambiente molto accogliente e anche tecnologicamente strutturato e avanzato. Nonostante la sua compattezza, non ha nulla in meno rispetto a qualsiasi altra auto. Straordinariamente, si hanno quattro posti a sedere, e non due come ci si potrebbe aspettare date le dimensioni. Il volante è a doppia razza, il quadro strumenti fa una dimensione di 5 pollici, abbastanza da rendere tutte le opzioni dell’auto leggibili facilmente. Ora però arriva la vera chicca. Da piccoli giocavate con le auto elettriche telecomandate e sognavate una versione a grandezza naturale? È giunta la vostra occasione. La nuova auto Zhidou può essere controllata da remoto utilizzando lo smartphone.

Ok, forse non la si può guidare stando seduti sul divano, ma si possono sbloccare e bloccare le portiere, si può programmare la ricarica e si può anche localizzare facilmente l’auto. Il sistema integrato supporta inoltre gli aggiornamenti via OTA, in modo tale che il guidatore sia certo di avere a disposizione sempre le ultime funzionalità migliorate e aggiornate. La Rainbow è “spinta” da un motore elettrico da 27 CV e 85 Nm, oppure si può scegliere anche una versione leggermente più potente da 41 CV e 125 Nm. Per quanto riguarda l’alimentazione, l’auto è dotata di una batteria a litio-ferro-fosfato della Guoxuan Hi-Tech avente capacità di 9,98 kWh, 17,3 kWh o 17,18 kWh, a seconda della versione scelta.

Secondo quanto comunicato dall’azienda stessa, queste batterie dovrebbero offrire un’autonomia che parte dai 125 km fino ai 205 km. Potrebbe essere un’auto non amata da tutti, per il suo aspetto unico e per la sua velocità, ma nelle zone urbane è probabilmente la migliore. Con un prezzo così, diventa davvero irresistibile per chi si muove nelle strade trafficate della città. Non sappiamo ancora però quando la Rainbow arriverà sul mercato europeo, ma scommettiamo che se dovesse essere disponibile anche per noi, riuscirebbe a catturare l’attenzione di molti acquirenti.